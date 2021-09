Jessica Chastain brilha em série sobre casal em crise

Minissérie baseada no clássico do cineasta sueco Ingmar Bergman, "Scenes from a marriage" estreia neste domingo, na HBO, com os atores Oscar Isaac (Jonathan) e Jessica Chastain (Mira) vivendo o casal em crise (foto: HBO/DIVULGAÇÃO)





A câmera acompanha a atriz de costas, enquanto ela caminha pelos ambientes de uma casa, o set de filmagem. Neste plano-sequência, ela interage com integrantes da equipe, todos usando máscara – alguém arruma o som, outra pessoa retoca a maquiagem. Ela assenta, confere no telefone uma mensagem. A câmera se fixa no rosto de Jessica Chastain e, como em um passe de mágica, ela se transforma em Mira.





É com este dispositivo que tem início a minissérie “Scenes from a marriage”, com estreia no próximo domingo (12/9) na HBO. É ousada – alguns vão estranhar – a maneira com que Hagai Levi (de “In treatment”, também conhecido como “Em terapia”) inicia sua versão para o clássico de Ingmar Bergman.









Em 1973, com pouco dinheiro e muito rapidamente (o roteiro foi feito em seis semanas) o cineasta sueco rodou a série em seis episódios “Cenas de um casamento” (por aqui, o Telecine exibe a versão editada em filme, com 2h40 de duração).

ORIGINAL

Baseada nos diálogos, sem efeitos cinematográficos, com uma narrativa pautada nas atuações – Liv Ullmann e Erland Josephson formavam o casal protagonista – a série original acompanhou o fim de uma relação estável, que já durava 10 anos.





Suas influências permanecem até hoje, quase 50 anos mais tarde – há traços de Bergman em produções contemporâneas, como a trilogia “Antes do amanhecer”, de Richard Linklater, e no recente filme “História de um casamento” (2019), de Noah Baumbach.





A nova série faz exatamente a mesma coisa, agora com Chastain e Oscar Isaac (mesma dupla de “O ano mais violento”, de 2014) como o casal de protagonistas. Mira e Jonathan (Isaac) estão casados há 10 anos e têm uma filha, Ava (Lily Jane). Aparentemente, não têm grandes conflitos. Vivem em Boston – ele é professor do departamento de Filosofia da prestigiosa Universidade Tufts e ela é um peso pesado da tecnologia.





É Mira a provedora da família. E é este o mote do início da narrativa, quando o casal recebe a visita de uma pesquisadora que Jonathan conheceu na universidade. A visitante está fazendo um trabalho sobre casais heterossexuais, estáveis e monogâmicos.





Na conversa inicial, em que Mira claramente está desconfortável, Jonathan revela que os dois foram amigos durante muito tempo – vindo de uma família judia ortodoxa e sem ter tido até ali um relacionamento com uma mulher, ele nunca achou que alguma coisa ocorreria entre eles.

CONFLITOS

Depois desta sequência, outra ainda mais tensa é também ambientada na casa de Mira e Jonathan. Em um jantar, eles conversam com um casal de amigos (interpretados por Corel Stoll e Nicole Beharie) que vivem o oposto – têm um casamento aberto, e os conflitos não tardam a aparecer, quando a mulher se apaixona pelo amante.





Mais tarde, no quarto, Mira e Jonathan veem como sua relação é diferente da dos amigos. Isto não quer dizer que esteja tudo bem – para o telespectador, já está claro desde a entrevista com a pesquisadora que a relação pode desmoronar a qualquer momento.





Os silêncios repetidos – ela sempre parece concordar com ele, e vice-versa – vão desaguar em explosões de fúria nos capítulos subsequentes. A casa necessitada de uma reforma atua quase como uma personagem, uma metáfora para o casamento em ruínas.











Como no original, “Scenes from a marriage” se pauta na atuação dos atores. Jessica Chastain faz uma Mira no começo reprimida – e a raiva represada só vai aumentar sua frustração e revolta. O Jonathan de Oscar Isaac é afável, erudito e espiritualizado. Isto é apenas um jogo – e quando as cortinas baixarem, todos sairão machucados.





“SCENES FROM A MARRIAGE”

Minissérie em cinco episódios. Estreia domingo (12/9), às 22h, na HBO e HBO Max. Novos episódios a cada domingo