"Os ausentes", primeira série nacional da HBO Max, fala sobre desparecidos

Série gravada em São Paulo traz como protagonistas Erom Cordeiro (Raul) e Maria Flor (Maria Júlia), e no primeiro episódio, conta com participação de Marat Descartes (C) (foto: HBO/Divulgação)





Na era do streaming, séries procedurais (aquelas de um caso por semana) caíram em desuso. Há franquias milionárias ainda em curso – como “NCIS” e “Law & order” – além de sucessos como “Grey’s anatomy”. Mas são, de uma maneira geral, produções da TV aberta americana que chegam aqui nos canais pagos. Então, é uma surpresa que a primeira série brasileira da recém-chegada HBO Max aposte no formato.





Com estreia nesta quinta (22/07) na plataforma, que vai disponibilizar de uma vez todos os episódios, “Os ausentes” trata de um tema universal: pessoas desaparecidas. O cenário é São Paulo, mas uma metrópole que foge dos cartões-postais. Ainda que tenha um arco maior, com uma história envolvendo seus protagonistas, cada episódio traz um caso de desaparecimento com comunidades e regiões diversas da capital paulista.





Os protagonistas são Erom Cordeiro e Maria Flor. Ele é Raul, um ex-delegado cujo desaparecimento da filha o levou a abrir a agência Ausentes, que recebe, no submundo de São Paulo, clientes que não querem (ou não podem) se envolver com a polícia. Logo no início da história, aparece por ali Maria Júlia (personagem de Maria Flor), que se apresenta como uma jornalista que está fazendo uma matéria investigativa sobre a agência. De cara dá para entender que a história dela é outra.





Cada episódio tem como título o nome das pessoas desaparecidas daquele caso. O de estreia é “Roberta e Marcella”, referindo-se a mãe e filha que sumiram há poucas horas quando o pai (interpretado por Marat Descartes) chega desesperado à agência. O desenrolar do episódio é rápido e nada é o que parece. O que fica claro desde o início é que em meio ao “caso da semana” a série irá se aprofundar nas histórias de perda de seus protagonistas.





Criada por Maria Carmem Barbosa e Thiago Luciano, e com direção-geral de Caroline Fioratti, a série traz, a cada episódio, atores convidados. Estão na lista de participações Nuno Leal Maia, Negra Li e César Troncoso.





“Acreditamos no formato de poder assistir a uma série paulatinamente, ainda mais vendo que há pessoas reclamando de séries grandes”, comenta Silvia Fu Elias, diretora de Negócios no Brasil da WarnerMedia e também uma das produtoras de “Os ausentes”.





Para ela, a produção “conversa” com outros públicos, já que, “ao mesmo tempo em que mostra uma São Paulo profunda, ela é uma metrópole que poderia ser também Buenos Aires ou a Cidade do México, pois há muitas pessoas diferentes misturadas.” Um episódio, por exemplo, será sobre a comunidade coreana em São Paulo.









"Apesar da cara de durão e de ele (Raul) ser muitas vezes amargo, se conecta facilmente com os outros através da dor. E acho que mesmo com tanta dureza, a série traz muita afetividade" Erom Cordeiro, ator



Para a primeira temporada, foram 100 locações com 100 atores e mil figurantes, número bastante expressivo se levarmos em consideração a produção brasileira. “A série começou comigo e Maria Carmem conversando, durante um jantar, sobre um tema que nos motivasse a falar sobre o Brasil. No começo do projeto, há cinco anos, nos pareceu mais simples. Quando fomos entendendo os números, foi assustador. Só em São Paulo, duas pessoas desaparecem a cada hora, o que é difícil de entender”, afirma Thiago Luciano.





TORMENTOS

Para Erom Cordeiro, Raul é uma pessoa atormentada por uma tragédia pessoal e que tenta se curar ajudando outras pessoas. “Apesar da cara de durão e de ele ser muitas vezes amargo, ele se conecta facilmente com os outros através da dor. E acho que mesmo com tanta dureza, a série traz muita afetividade.” O ator mencionou uma tragédia recente, dos três meninos de Belford Roxo, na Baixada Fluminense, que estão desaparecidos desde novembro de 2020. “Esse caso tem muito a ver com o universo que estamos tratando na série.”





Os casos dos desaparecimentos tratados em “Os ausentes” abrangem um universo grande, como prostituição, tráfico de órgãos, brigas familiares, Alzheimer. O primeiro episódio é ambientado em grandes concentrações de populações de São Paulo, como o Edifício Copam. Outros casos foram rodados em Cotia, na região metropolitana, na represa de Guarapiranga e na periferia de Brasilândia, que reúne uma das maiores populações da capital.





OS AUSENTES

A série, com 10 episódios, estreia nesta quinta (22/07), na HBO Max. O primeiro episódio também será exibido em canais pagos: TNT (2/08, às 22h30); Warner Channel (3/08, à 0h); Space (4/08, às 23h); Cinemax (5/08, às 22h30); e TNT Séries (6/08, às 22h30).