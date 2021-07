Confira as principais estreias no streaming neste mês de julho

"Brincando com fogo Brasil", versão nacional do reality de solteiros em que o desafio é não se deixar seduzir, chega à Netflix no dia 21 (foto: Netflix/Divulgação)

Mês de férias escolares no Brasil, julho é um prato cheio para grandes estreias no streaming. Enquanto os cinemas encaram uma reabertura gradual na capital mineira, as plataformas voltam suas forças para as séries e conteúdos exclusivos. Entre estreias, continuações e temporadas finais, uma coisa é certa: a variedade é para todos os gostos.





A Netflix renova seu catálogo com a chegada de 69 títulos. Entre as novidades estão a quarta e última temporada de "Atypical", a versão brasileira do reality "Brincando com fogo" e o especial "Emicida: AmarElo – Ao vivo". A lista também inclui "Elize Matsunaga: Era uma vez um crime", documentário sobre o caso do assassinato do empresário Marcos Kitano Matsunaga, em 2012.





A parte final de "Atypical" estreia na próxima sexta-feira (9/07). A série de comédia acompanha Sam (Keir Gilchrist), um adolescente com traços de autismo que busca independência diante da mãe superprotetora, vivida pela atriz Jennifer Jason Leigh.





Na última leva de episódios, Sam e sua irmã, Casey (Brigette Lundy-Paine) – personagem que cresceu nas últimas temporadas e ganhou um arco narrativo próprio –, estão prestes a sair de casa e começar uma nova etapa na vida, o que desestabiliza toda a família.





Os primeiros quatro episódios do reality "Brincando com fogo Brasil" serão lançados no dia 21. A produção é a versão brasileira de "Too hot to handle", cujo formato reúne jovens solteiros em uma mansão. A única regra que eles precisam cumprir é a de evitar o contato físico. Para cada desobediência, uma quantia é retirada do prêmio de R$ 500 mil. A temporada completa terá oito episódios, e os quatro finais estarão disponíveis no dia 28.





Após o sucesso do documentário "AmarElo – É tudo pra ontem", lançado em dezembro de 2020, Emicida volta a figurar no catálogo da Netflix, desta vez com a chegada do show "AmarElo – Ao vivo", no dia 15. A apresentação ocorreu em novembro de 2019, no Teatro Municipal de São Paulo, com o repertório do álbum "AmarElo", que rendeu ao artista o Grammy Latino de melhor álbum de rock em língua portuguesa. O show conta com a participação das cantoras Pabllo Vittar, Majur, MC Tha e Drik Barbosa, e do rapper Jé Santiago.





Na próxima quinta-feira (8/07), os assinantes da plataforma poderão assistir aos quatro episódios da série documental "Elize Matsunaga: Era uma vez um crime". A produção traz a primeira entrevista de Elize Matsunaga após o caso, além de revisitar seu passado no Paraná e o relacionamento com o marido. A série pretende detalhar os acontecimentos anteriores ao crime até o julgamento, realizado em 2016.





Entre as séries que ganham uma segunda temporada neste mês de julho estão "Eu nunca..." (dia 15), "Sky rojo" (dia 23) e "Outer banks" (dia 30). Entre as que estão no terceiro ano, a queridinha "Virgin river" ganha novos episódios nesta sexta-feira (9/07) e “Como vender drogas on-line (rápido)”, no dia 27.





REALITIES Para os amantes de reality show, a terceira temporada de "Glow up", uma competição entre maquiadores, chega no dia 30. Antes disso, no dia 21, a Netflix estreia "Sexy beasts: Amor desmascarado", produção na qual solteiros usam maquiagens e próteses dignas de superproduções hollywoodianas para participar de encontros às cegas.





Já a Diney+ aposta na nostalgia para suas novidades do mês de julho. A mais esperada, "Monstros no trabalho", chega ao catálogo na próxima quarta-feira (7/07). A série mostra a vida de Tylor Tuskmon, um jovem monstro que se formou como o primeiro da turma na Universidade Monstros e sonha em trabalhar na Monstros S.A., mas, ao ser contratado, descobre que seu principal talento, assustar, já não está mais na moda.





No dia 21, a plataforma lança dois títulos: "Turner e Hooch" e "Por trás da diversão". A primeira é uma continuação do filme "Uma dupla quase perfeita" (1989), que mostra a vida do delegado Turner, que herda o cachorro Hooch. Já a segunda conta a história de atrações dos parques e resorts da Disney.





A plataforma também recebe a aguardadíssima estreia do filme "Viúva negra", protagonizado por Scarlett Johansson, na próxima sexta-feira (9/07).





A Globoplay, que disponibiliza mensalmente duas produções antigas da Globo em seu catálogo, libera a primeira temporada de "Malhação" (de 1995) nesta segunda-feira (5/07), e a minissérie "Hilda Furacão" (de 1998), baseada na obra do escritor mineiro Roberto Drummond, tendo Ana Paula Arósio e Rodrigo Santoro no elenco, no dia 19.





Ao longo do mês, a plataforma disponibiliza a parte final da quarta temporada de "The good doctor", que terá oito episódios, além da terceira e última temporada de "Manifest – O mistério do voo 828". Também está programada a estreia das quatro temporadas da série "O.C – Um estranho no paraíso", ainda sem data de estreia.





O Globoplay ainda recebe novos episódios das séries "Charmed – Nova geração" e "Um milhão de coisas – A million little things". Também está programada a chegada das novelas internacionais "Fatmagul" e "New life: Uma nova vida".





Recém-chegada ao Brasil, a HBO Max não fica atrás no quesito novidades cheias de expectativa. Exemplo disso é a nova versão de "Gossip girl", que desembarca na plataforma de streaming na próxima quinta-feira (8/07). O revival da série, transmitida entre 2007 e 2012, vai mostrar uma nova geração de jovens da elite nova-iorquina, agora na era da hiperconectividade e das redes sociais.





No dia 11, estreia a minissérie de suspense "The white lotus", que se passa em um resort paradisíaco no Havaí. Outra novidade é "Generation", no dia 29, sobre um grupo de estudantes do ensino médio que começa a explorar sua sexualidade no mundo moderno.





Na Amazon Prime Video o mês será marcado pela chegada de novos episódios de séries já lançadas. A segunda temporada de "El Cid", que mostra o homem por trás da lenda do El Cid Campeador, chega no dia 15. Uma nova leva do reality de moda "Making the cut", apresentado por Heidi Klum e Tim Gunn, estreia no dia 16. Já o programa sobre automóveis "The grand tour" ganha novos episódios no dia 30.



PROGRAME-SE





Confira as novidades de julho nas principais plataformas de streaming

NETFLIX

(foto: Netflix/Divulgação)



"Eliza Matsunaga: Era uma vez um crime" (foto) (8)

"Atypical" – Temporada 4 (9)

"Virgin river" – Temporada 3 (9)

"Eu nunca..." – Temporada 2 (15)

"Emicida: AmarElo – Ao vivo" (15)

"Van Helsing" – Temporada 5 (16)

"Brincando com fogo Brasil" (21 e 28)

"Sexy beasts: Amor desmascarado" (21)

"Sky rojo" – Temporada 2 (23)

"Como vender drogas on-line (rápido)" – Temporada 3 (27)

"Glow up" – Temporada 3 (30)

"Outer banks" – Temporada 2 (30)

DISNEY





"Monstros no trabalho" (7)

"Viúva negra" (9)

"Turner e Hooch" (21)

"Por trás da diversão" (21)

"Jungle cruise" (30)

GLOBOPLAY







(foto: Globo/Divulgação)

"Malhação" – 1995 (5)

"Hilda Furacão"(foto) – 1998 (19)

"Coyote" (22)

"The good doctor" – Parte 2 da temporada 4 (sem data)

"Manifest – O mistério do voo 828" – Temporada 4 (sem data)

"Charmed – Nova geração" – Parte 2 da temporada 3 (sem data)

"Um milhão de coisas – A million little things" – Parte 2 da temporada 3 (sem data)

"Fatmagul" (sem data)

"New life: Uma nova vida" (sem data)

HBO MAX

(foto: HBO MAX/Divulgação)



"Gossip girl" (foto) – Temporada 1 (8)

"The white lotus" – Temporada 1 (11)

"Generation" – Temporada 1 (29)

AMAZON PRIME VIDEO





"El Cid" – Temporada 2 (15)

"Making the cut" – Temporada 2 (16)

"The grand tour" – Temporada 4 (30)