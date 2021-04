Confira 10 documentários sobre o mundo esportivo para ver no streaming

(foto: Netflix/Divulgação)

A abordagem cinematográfico do mundo esportivo conta com bons documentários, que registram desde a vida de ídolos até investigações profundas sobre escândalos que permeiam o esporte. A Mixme, guia de filmes e séries sob demanda, apresenta lista com 10 títulos importantes do gênero, que vão desde a carreira de ídolos – como Ayrton Senna e Pelé – até casos impactantes, como o das ginastas americanas vítimas de abuso sexual pelo médico da própria equipe. Confira a seguir os filmes selecionados e onde assisti-los:





• “Senna”

Documentário que conta a história do ídolo do automobilismo como piloto de Fórmula 1, pontuando as realizações físicas e espirituais dentro e fora das pistas, além de sua busca por perfeição.

Onde assistir: Netflix, GloboPlay, Google Play, iTunes, Looke





• “Pelé”

Documentário que retrata a vida de Pelé, em uma trajetória de 12 anos, quando passou de astro do futebol em 1958 a herói nacional em 1970, uma época radical e turbulenta no Brasil.

Onde assistir: Netflix





• “Ícaro”

Uma rica investigação sobre um dos casos mais elaborados de doping da história, ocorrido na Rússia, que, segundo relatos, tinha aval do presidente Vladimir Putin.

Onde assistir: Netflix





• “Free solo”

A história da obsessão do alpinista Alex Honnold em escalar, sem equipamentos de segurança, a rocha El Capitan, no Parque Nacional de Yosemite, na Califórnia.

Onde assistir: Disney+





• “Team Foxcatcher”

Revela a trajetória de John E. du Pont (Steve Carell), fundador milionário da equipe Foxcatcher.

Onde assistir: Netflix





• “Atleta A”

Acompanha as ginastas que sofreram abusos de Larry Nassar, médico da equipe de ginástica dos EUA, e os repórteres que denunciaram os casos.

Onde assistir: Netflix





• “The battered bastards of baseball”

A história dos Mavericks, equipe de beisebol de Portland, fundada pelo ator Bing Russell e composta por astros e atletas aposentados lutando por um lugar ao sol.

Onde assistir: Netflix





• “Escalando Dawn Wall”

Um paralelo entre os 19 dias de escalada do El Capitan, no Parque Nacional de Yosemite, por Tommy Caldwell e Kevin Jorgeson, em janeiro de 2015, e a inspiradora jornada de vida dos alpinistas.

Onde assistir: Netflix, Google Play e iTunes





• “O equilibrista”

A perigosa travessia de Philippe Petit (Paul McGill) entre as torres do World Trade Center, em 1974.

Onde assistir: Amazon Prime Video, Looke e Globo Play





• “Pódio para todos”

Reflexões sobre os Jogos Paralímpicos e o seu impacto global na forma como vemos a deficiência, diversidade e excelência.

Onde assistir: Netflix