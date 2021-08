Dudu Nobre faz show on-line e gratuito neste sábado

(foto: #ViradaSP Online/divulgação)

Dudu Nobre anima a #ViradaSP Online deste sábado (28/08), a partir das 22h, com transmissão gratuita pela plataforma #CulturaEmCasa. O repertório do cantor conta com sucessos como “Estava perdido no mar”, “Goiabada cascão”, “Silenciar a Mangueira não”, “Posso até me apaixonar” e “A grande família”.