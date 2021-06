Fãs pediram e Roberta Sá lança 'Sambas e bossas', que viralizou na internet

A cantora Roberta Sá lança agora o disco %u201CSambas e bossas%u201D, que gravou há 17 anos por encomenda de uma empresa (foto: Pedro Bucher/Divulgação)





Enquanto mixava “Braseiro”, seu CD de estreia, Roberta Sá gravou um álbum em 2004 por encomenda de uma empresa. Distribuído fora do circuito comercial, “Sambas e bossas” é lançado agora pela Bolachão Discos em vinil e nas plataformas digitais.





Neste sábado (5/6) à noite, a cantora faz live para mostrar o repertório que viralizou nas redes sociais há 17 anos. Roberta também faz o show para lembrar o aniversário de João Gilberto (1931-2019), que completaria 90 anos na próxima quinta-feira (10/6).





“A iniciativa surgiu durante a série de lives que fiz em 2020 para reviver os discos gravados nesses anos todos de carreira. Sempre ouvi pedidos para lançar o ‘Sambas e bossas’. Muitos até achavam que era o meu primeiro álbum, mas ele foi gravado logo após a finalização do ‘Braseiro’”, conta ela. O álbum foi encomenda, mas Roberta teve liberdade para escolher o repertório. “Misturei clássicos com canções que amava ouvir e cantar.”





Entre as faixas estão “Chega de saudade” (Tom Jobim e Vinicius de Moraes), “Falsa baiana” (Geraldo Pereira) e “O sol nascerá” (Cartola e Elton Medeiros), mas também novidades na época, como “Samba de um minuto” (Rodrigo Maranhão), gravada pela primeira vez em “Sambas e bossas”. Essa canção, sucesso de Roberta, foi registrada também em seu segundo disco, “Que belo estranho dia para se ter alegria” (2007).





A pandemia foi crucial para a retomada do disco de 2004. “Como tudo foi feito muito rápido, nunca o considerei um álbum de carreira. Mas o público tinha carinho grande por ele e me pedia muito para lançá-lo em vinil. Incluí algumas daquelas canções nas lives e percebi que agora é o momento certo para retomá-las”, afirma.





A cantora conta que aprendeu a gostar de “Sambas e bossas”, pois o achava “muito óbvio” por reunir apenas músicas que ela gostava de escutar, sem trazer registros inéditos. “Essa é a grande graça dele. É um disco livre, o acho bonito também.”





O lançamento se deve tanto aos pedidos dos fãs quanto ao empenho da equipe da Bolachão. “O disco tem a cara do vinil. Também pensamos em lançá-lo no digital e a Altafonte comprou a ideia. Por enquanto, ele sai somente em vinil e estará disponível nas plataformas”, explica Roberta. Aliás, fãs já estão pedindo o CD. “Fiquei até surpresa, pois nem sabia que tanta gente escuta CD hoje em dia.”





Ao relembrar a gravação de 17 anos atrás, Roberta brinca, dizendo que era uma jovem muito densa e com alma velha, “perdidamente apaixonada” pelo repertório que registrou. “Era quase uma playlist do que eu achava importante de sambas e bossas.”





DIAMANTINA

Como lá está o clássico “Chega de saudade”, os 90 anos de João Gilberto, na quinta-feira, foram lembrados. “Um amigo mineiro mandou mensagem perguntando se eu sabia que a cidade de Diamantina era o berço da bossa nova. Mas foi tudo acidental, não estava ligada que o aniversário dele seria agora. Quando fomos ver a data de lançamento, a gente se tocou: é aniversário do João, então vamos lançar esta semana, porque a música dele é imortal”, comenta.





O amigo de Roberta citou Diamantina porque foi lá, no “banheiro acústico” da casa da irmã, que o jovem baiano testou sua batida genial, na década de 1950. Pouco tempo depois, João se tornaria um dos pais da bossa nova.





“SAMBAS E BOSSAS”

.Disco de Roberta Sá

.Dez faixas

.Bolachão Discos

.Disponível nas plataformas digitais

.Neste sábado (5/6), às 21h, a cantora faz live de lançamento, com transmissão pelo Canal 500 da Claro TV e no canal oficial da Claro no YouTube.





REPERTÓRIO





“ALEGRIA/O SOL NASCERÁ”

Cartola e Elton Medeiros





“ESSA MOÇA TÁ DIFERENTE”

Chico Buarque





“SAMBA DE UM MINUTO”

Rodrigo Maranhão





“FALSA BAIANA”

Geraldo Pereira





“PRA DIZER ADEUS”

Edu Lobo e Torquato Neto





“CHEGA DE SAUDADE”

Tom Jobim e Vinicius de Moraes





“FICA MELHOR ASSIM”

Zé Renato e Xico Chaves





“COISA MAIS LINDA”

Carlos Lyra e Vinicius de Moraes





“A FLOR E O ESPINHO”

Nelson Cavaquinho, Alcides Caminha e Guilherme de Brito





“PRESSENTIMENTO”

Elton Medeiros e Hermínio Bello de Carvalho