Cantor Flávio Venturini testa positivo para COVID-19 e show em BH é adiado

A produção informou ainda que o cantor já tomou as duas doses da vacina (foto: Marcelo Mendonca/Divulgacao) Venturini, 72 anos, testou positivo para COVID-19 nesta quinta-feira (19/8). O artista faria um show em Belo Horizonte neste sábado (21/8), mas a apresentação foi adiada para 19 de setembro, às 19h. O cantor Flávio, 72 anos, testou positivo para-19 nesta quinta-feira (19/8). O artista faria um show em Belo Horizonte neste sábado (21/8), mas a apresentação foi adiada para 19 de setembro, às 19h.

Os ingressos e links adquiridos para o show do dia 21 de agosto serão válidos para a nova data. O público ainda poderá optar pelo reembolso.

Quem optar pelo estorno do ingresso adquirido on-line deverá acessar a plataforma da Eventim. Já o reembolso do ingresso comprado diretamente na bilheteria do Cine Brasil ocorrerá no mesmo local.