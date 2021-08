Festival mineiro de música vai distribuir quase 40 mil em prêmios

O festival aconteceu pela última vez na cidade de Uberlândia, em 2018, quando quatro bandas sagraram-se vencedoras: Duda In The Sky (Uberlândia); Zevinipim (Belo Horizonte); Sala 14 (Uberaba) e Daparte (Nova Lima) (foto: Reprodução/Redes sociais) Festival Minas Music está com as inscrições abertas para bandas de todo o Brasil até às 23h59 do próximo domingo (22/8). Para mais detalhes sobre como se inscrever no evento que surgiu dentro do Festival Triângulo Music, os interessados devem cliquar A 12ª edição doestá com asparade todo o Brasil até às 23h59 do próximo domingo (22/8). Para mais detalhes sobre como se inscrever no evento que surgiu dentro do Festival Triângulo Music, os interessados devem cliquar AQUI

Com o objetivo de apoiar novas bandas e reuni-las com artistas de sucesso, o concurso vai distribuir quase R$ 40 mil em prêmios.

Formato online

Em 2021, o evento será totalmente online e composto por duas grandes lives, previstas para acontecer nos dias 2 e 17 de outubro. Segundo informações da assessoria de imprensa da Algar Telecom, as duas lives do festival contarão com oito selecionados por um júri especializado.

Desse grupo, quatro serão do estado de Minas Gerais e os outros quatro de outras regiões do país.

Nesta edição, o Minas Music pagará R$ 18 mil divididos entre os três primeiros colocados, além de ajuda de custo para os oito finalistas.

Os três primeiros colocados receberão troféu, direito a uma apresentação de no mínimo 30 minutos na live de encerramento e prêmios em dinheiro divididos da seguinte forma: R$ 7 mil (1º lugar), R$ 6 mil (2º lugar) e R$ 5 mil (3º lugar).

Na live de encerramento, além das participações dos três eleitos por júri técnico e voto popular, também contará com apresentações do cantor Tico Santa Cruz, Banda Venosa e Beto Bruno.

Além da premiação para os três primeiros colocados, a produção do Festival Minas Music também pagará um cachê de R$ 1,5 mil para cada um dos 8 grupos ou artistas selecionados e mais uma ajuda de custo de R$ 1,2 mil para a gravação do material para a live. Ao todo, são R$ 39,6 mil a serem distribuídos no decorrer do concurso.

De acordo com Carolina Miranda, auxiliar direta do festival, o novo formato do concurso mantém a essência de valorizar os talentos mineiros e, além disso, abre um pouco mais de espaço para artistas de outros estados.

“Esta demanda que vimos aumentar nos últimos anos e, desta vez, vamos contemplar inscritos que estejam em cidades num raio de 700 km de Uberlândia", informa.