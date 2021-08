Criolo seleciona set list especial para show on-line neste sábado

(foto: Gil Inoue/DIVULGAÇÃO)

O rapperfaz show neste sábado (14/08), às 20h30, como parte da, com transmissão gratuita pela plataforma e aplicativo #CulturaEmCasa. O cantor selecionou set list especial para esta apresentação, com os sucessos "Lion man" e "Convoque seu Buda". A maratona de música, artes cênicas e cultura urbana também terá a participação do instrumentista(18h), tocando canções sobre histórias de boiadeiros. Outro destaque desta edição é o quadro especial capitaneado por(19h30). A #ViradaSP Online será transmitida durante 12 horas seguidas. Os shows de Criolo e de Quevedo foram realizados no Teatro Sérgio Cardoso, especialmente produzidos para o evento, com cenário de Zé Carratu. A apresentação fica por conta de Ellen Oléria e Luiz Ramalho. Informações e programação completa em www.culturaemcasa.com.br.