Em encontro musical inédito, Alcione e Criolo fazem live neste sábado

(foto: Criolo XR/divulgaçao)

O primeiro encontro musical entre Alcione e Criolo, nomes de referências na música brasileira, ocorre neste sábado (23/5), a partir das 21h, em live beneficente com doações revertidas à ONG Ação da Cidadania. O show erá transmitida no canal do YouTube da Mastercard Brasil e no Multishow. Na apresentação, a Rainha do Samba e o rapper cantarão sucessos e clássicos do gênero musical. “Alcione e Criolo se encontrarão numa celebração ao samba e à vida. Um encontro de dois artistas brilhantes que vai surpreender e emocionar. O repertório vai proporcionar uma viagem através do tempo e terá desde canções icônicas da era do rádio até grandes sucessos que o Brasil inteiro canta”, detalhou o curador artístico Zé Ricardo. O evento celebra o alcance da segunda meta do movimento Faça parte: comece o que não tem preço, que já doou o equivalente a mais de 5 milhões de refeições via organizações não governamentais para comunidades carentes em combate à fome e à pobreza. Durante a live, um QR code ficará disponível na tela para que o público possa fazer doações.