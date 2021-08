Projeto on-line 'BH em serenata' oferece um passeio diferente pela capital

Tadeu Franco gravou destaques de seu repertório em show realizado no Teatro Feluma, em BH (foto: Vitor Maciel/divulgação ) "Não sou da geração que viveu o apogeu das serestas, mas as pessoas ainda gostam delas, de estar perto do músico e de receber uma apresentação surpresa" João Vianna, idealizador do "BH em Serenata"



A tradição das serestas dará o tom ao evento on-line que celebrará a Assunção de Nossa Senhora, na tarde de domingo (15/08), com transmissão gratuita pelo canal do Bar do Museu do Clube da Esquina no YouTube. A tradição dasdará o tom ao evento on-line que celebrará a Assunção de Nossa Senhora, na tarde de domingo (15/08), com transmissão gratuita pelo canal do Bar do Museu do Clube da Esquina no YouTube.





O programa se ancora em shows do cantor e compositor Tadeu Franco e do grupo Serenata Caipira, mas contará com várias atrações, que pretendem destacar o potencial turístico de Belo Horizonte. A ideia é fazer um passeio virtual por pontos icônicos da capital, como a Casa do Baile, frequentada por Juscelino Kubitschek, grande entusiasta da seresta, e a Praça Duque de Caxias, no bairro Santa Tereza, reduto boêmio da cidade.

CULINÁRIA

A gastronomia de BH também estará presente no evento, por meio da chef Lulu, que trabalha na cozinha do restaurante Maria das Tranças desde 1988, assim como a religião, com a participação do padre Marcelo Carlos da Silva, pároco da catedral Nossa Senhora da Boa Viagem.





“BH em serenata” tem direção artística do músico João Vianna e conta com o patrocínio da Belotur. “Fomos aprovados no edital e entramos com essa contrapartida para fomentar o turismo, mostrando Belo Horizonte, sua gastronomia e suas tradições. Chegamos a esse formato, que parece programa de TV, com dois shows-âncora permeados por outros conteúdos”, explica Vianna.









“A inspiração para o 'BH em serenata' partiu da proposta de levar música para as pessoas. Tive retorno muito rápido com o 'No stress', virou uma coisa disputada entre condomínios. O que percebi com isso? Não sou da geração que viveu o apogeu das serestas, mas as pessoas ainda gostam delas, de estar perto do músico, de receber uma apresentação surpresa, uma forma de carinho”, conta o artista.





Há 20 anos João Vianna faz parte da banda Vil Metal. Já acompanhou Lulu Santos, Jorge Ben Jor e Skank, entre outros artistas. Ele explica que os shows de Tadeu Franco e Serenata Caipira são gravados, assim como os outros quadros do programa. Porém, a apresentação será feita ao vivo pelo comunicador Anderson Veloso, que vai interagir com o público.

SEGURANÇA

Vianna diz que optou por esse formato para garantir a qualidade do material que será exibido, além de proporcionar conforto e segurança às equipes técnicas envolvidas. A iniciativa pode se desdobrar em novas edições, adianta ele.





“Fiz questão de convidar o Serenata Caipira, projeto do Roberto Zara, artista muito talentoso que toca viola, e da cantora Lívia Tucci. Eles farão um apanhado geral do cancioneiro popular, com músicas da Era do Rádio, dos anos 30 e 40. Já o Tadeu Franco é um grande expoente da música mineira, uma das mais belas vozes que temos”, elogia.









“É um apanhado da minha trajetória, com coisas já bem conhecidas do público, pinçadas dos meus discos. Mas a gente também relê músicas como ‘Playboy’, do Raul Seixas, que Renato e Seus Blue Caps gravaram, e ‘Casaco marrom’, de Danilo Caymmi e Guarabyra, que fez muito sucesso na voz de Evinha. Mas tudo com uma roupagem nova”, adianta.





Nesse período de isolamento social, Tadeu tem composto – lançou o single ‘Lixo na praça’, rock baseado num poema de Manoel Bandeira – e feito pequenos shows em espaços alternativos.





“Vou para Congonhas em breve, estou mantendo parceria com o Felipe Bedetti, um menino que surgiu aí, um prodígio. Temos feito algumas coisas juntos, dividindo o palco. Somos parceiros em duas canções. Ele está com pique, então volta e meia arruma uma apresentação para a gente fazer”, diz.

“BH EM SERENATA”

Shows de Tadeu Franco e Serenata Caipira. Neste domingo (15/08), às 15h, com transmissão on-line e gratuita pelo canal do Bar do Museu do Clube da Esquina no YouTube

Tadeu Franco gravou o show no Teatro Feluma, em Belo Horizonte, ao lado de Ian Guedes (guitarra), Neo Andrade (baixo) e Robinho (bateria). Ele promete uma retrospectiva de sua carreira.