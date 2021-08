(foto: Kelly Fuzaro/globo)

Ivete Sangalo apresenta "The masked singer Brasil", que estreia nesta terça-feira (10/08), logo depois de "Império", na Globo. O reality é baseado no formato sul-coreano criado pela Mun Hwa Broadcasting Corp, exportado para mais de 40 países. No programa, toda a competição musical acontece diante dos olhos do público e de jurados sem que ninguém saiba quem está cantando. Os participantes se apresentam totalmente fantasiados. Um ator? Um atleta? Um cantor? Pequenos vídeos dão dicas sobre os famosos sob aquelas fantasias. Enquanto tentam descobrir quem são os participantes, os jurados votam em suas apresentações favoritas. Mas apenas o menos votado tem sua identidade revelada, depois de ser eliminado da competição.





Serão 12 participantes e durante as apresentações algumas dicas vão aparecendo. “Estou amando a ideia de apresentar o programa, porque ele tem música, mistério, expectativa, diversão. Posso garantir que será um suspiro a cada apresentação, uma verdadeira caixa de surpresa”, declarou a baiana. A atração também será exibida, às quartas-feiras, no Multishow. Ainda hoje, no mesmo Multishow, a cantora recebe, às 20h30, Diogo Nogueira, Israel & Rodolffo, Tierry e Psirico no"Música boa ao vivo – Temporada especial Ivete Sangalo".