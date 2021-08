(foto: Lourival Ribeiro/SBT )





“A fantástica máquina de sonhos” é a primeira websérie dramatúrgica do SBT, com transmissão às terças e quintas-feiras, sempre às 19h, no canal do YouTube do TV ZYN. Estrelada por Felipe Costa, Sophia Saphira, Enzo Ignácio e Beatrice Cezar no elenco infantil, e Pedro Caetano, Fran Ferraretto e Victor Bittow no adulto, a produção traz participações especiais como Bianca Rinaldi, Igor Jansen, Sophia Valverde, Viih Tube e Júlio Cocielo, entre outros.







Iris Abravanel percebeu que faltava uma peça para que a máquina voltasse a funcionar direito – a lâmpada mágica. Naty (Sophia Saphira), Joca (Enzo Ignácio), Beto (Felipe Costa) e Luna (Beatrice Cezar), após descobrirem que a teledramaturgia está parada e talvez nunca mais volte a produzir novelas, visitam os estúdios do SBT com uma missão: achar a lâmpada mágica e fazer com que a máquina de sonhos volte a funcionar.



A superprodução do SBT é cheia de mistérios, lendas e teorias da conspiração, envolvendo novelas e um grupo de crianças que sonha em fazer parte do mundo da televisão.