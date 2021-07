SBT/Alterosa estreia programa para quem é fã de esportes além do futebol

Luiz Alano apresenta o novo programa esportivo do SBT/Alterosa, aos domingos (foto: Beatriz Nadler/SBT)





Silvio Santos continua apostando na programação esportiva. Apresentado por Luiz Alano, o “SBT sports” estreia neste domingo (04/07), às 7h30, no SBT/Alterosa. A nova atração será para os amantes de todos os esportes. Além da paixão do brasileiro pelo futebol, o programa traz o melhor do que aconteceu na semana nas mais diversas e principais competições esportivas do Brasil e do mundo, com reportagens e entrevistas exclusivas.





O programa vai abordar do basquete ao skate, do vôlei aos esportes aquáticos. E, naturalmente, o futebol terá coberturas especiais da Copa América, Libertadores e da Liga dos Campeões, que passa a ser exibida pelo SBT/Alterosa em agosto.





Além da transmissão exclusiva dos jogos da Copa América e das partidas da Copa Libertadores, a Champions League, mais importante e valorizada competição de futebol de clubes do mundo, voltará a ser transmitida na TV aberta no Brasil na temporada 2021/22. A partir do mês que vem, os jogos da Liga dos Campeões da Uefa serão transmitidos pelo SBT/Alterosa, mostrando em campo os melhores craques do mundo.





Todo o conteúdo do “SBT sports” também estará disponível nas plataformas digitais do programa.