Música e bate papo: 'De Conversa em Conversa' recebe Evandro Mesquita

Em comemoração aos 310 anos da fundação da Vila Rica de Ouro Preto, Evandro Mesquita e mais três artista de diversos gêneros musicais vão compartilhar experiências em um bate-papo show

Em comemoração aos 310 anos da fundação da Vila Rica de Ouro Preto, as trocas de conhecimento também vão acontecer no dia 22 de julho, com Wagner Tiso e no dia 28, com Francis Hime. A temporada termina com a apresentação de Zezé Motta, no dia 29 de julho. A iniciativa tem patrocínio da Cemig, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura de Minas Gerais e apoio da prefeitura de Ouro Preto.

04:00 - 13/07/2021 Conheça três jovens atrizes que acabaram de se formar no Palácio das Artes De acordo com o curador e mediador do bate papo, Júlio Diniz, a intenção é aproximar o público da trajetória de artistas consagrados em um estilo talk-show com histórias, curiosidades e músicas que vão fazer o artista ficar mais próximo da audiência, revelando segredos de vida, opiniões, valores e a maneira como cria e vê a arte que faz.

Diniz conta que durante as entrevistas, mesmo com as diversidades que cada artista construiu na trajetória profissional, todos têm em comum a ideia de brasilidade, a sensibilidade, o respeito pelo público e a preocupação com o Brasil.

“Vi neles um desejo de que a música e a arte possam libertar o homem de alguns aprisionamentos do mundo contemporâneo. Todos eles têm um amor enorme pela música, pela poesia, pela língua portuguesa. O piano do Francis é um piano brasileiríssimo, o Wagner Tiso apresenta um brasileiro que consegue dialogar com o que tem de mais forte na tradição erudita com tudo o que aprendemos com o povo”.

O pesquisador e professor do departamento de Letras da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro aponta que os artistas que passam pelo projeto “De Conversa em Conversa” apostam na junção entre a sensibilidade popular com o trabalho do homem intelectual e do artista elaborado.

“Considero um casamento entre a espontaneidade e as manifestações do povo sendo que vejo isso nesse timaço de gêneros diferentes. A Zezé Motta é atriz cantora, uma mulher extraordinária, comprometida com as questões de seu tempo, principalmente em relação à mulher e a mulher negra. Um pessoa presente na luta contra o preconceito racional estrutural na nossa sociedade e contra a misoginia”.

Para o curador, o Evandro Mesquita é o mais pop da segunda temporada. O carioca foi revelado pelo grupo teatral “Asdrúbal trouxe o trombone”, no final dos anos 1970, em que contracenava com gente como Luís Fernando Guimarães, Regina Casé e Patrícia Travassos. De lá saiu para o frontline da banda BLITZ, levando todo o jogo de cena do Asdrúbal para a banda.

Júlio Diniz afirma que também faz parte das entrevistas ampliar a compreensão da trajetória bem-sucedida dos convidados para além da simples conversa usual, mas trazendo contribuições preciosas para o público que poderá contar com dicas dos artistas que conseguiram vencer em uma carreira cada vez mais difícil.

“As trocas técnico-artísticas se darão por meio de sugestões que serão provocadas durante os bate-papos. A intenção é a de contribuir para que, a partir destes encontros, o público possa desmistificar muito da aura que cerca a profissão do artista, oferecendo ainda sugestões preciosas para quem busca se profissionalizar ou mesmo para o público que poderá entender melhor o trabalho árduo que acontece por trás de carreiras bem-sucedidas”.

Apresentações na pandemia

A beleza e imponência da Casa da Ópera de Ouro Preto foi cenografada para dar o clima ouropretano nas apresentações (foto: Divulgação/ Ane Souz)

A primeira temporada do “De Conversa em Conversa” iniciou em 2018, terminou em 2019 e contou com a participação de Tony Garrido, Moraes Moreira, Alice Caymmi e Danilo Caymmi com apresentações ao vivo e gratuitas na Casa da Ópera, Teatro Municipal de Ouro Preto.

A escolha do curador para que o projeto fosse realizado na Casa da Ópera se deu pela grandiosidade histórica e representativa para a cultura brasileira que Ouro Preto oferece ao mundo. Com a segunda temporada, o evento não será aberto ao público e as apresentações em estilo live foram gravadas em um estúdio.

Para deixar a apresentação mais próxima do que era antes da pandemia foi feito um trabalho de cenografia inspirado na arquitetura da Casa da Ópera que ficou por conta do artista ouro-pretano Lucas Godoy.

“Foi feito um cenário baseado na Casa da Ópera é o que podemos fazer para driblar a crise e levar um bom trabalho às pessoas. Todos partimos para fazer a segunda temporada com a certeza que de estaríamos imunizados. Eu e todos os convidados já tomamos a segunda dose da vacina, foram feitos o distanciamento espacial de dois metros e a equipe técnica usou máscara”.

A única apresentação da nova temporada que subiu aos palcos da Casa da Ópera foi em 10 de junho com uma das principais referências do movimento musical Clube da Esquina. O músico, compositor, arranjador e cantor Toninho Horta se apresentou em comemoração ao 251 anos da Casa da Ópera.

“A homenagem presencial, sendo o único evento dessa temporada gravado dentro da Casa da Ópera se deu pela grandiosidade do artista mineiro e pela facilidade de realizar o projeto com segurança em relação à COVID-19”.

A segunda temporada do projeto traz um bate-papo musical com um dos maiores símbolos dos anos de 1980. Evandro Mesquita vai lança luz sobre o trabalho obstinado da carreira e revelar situações marcantes nesta quinta-feira (15/7), às 20h, no canal do YouTube da prefeitura de Ouro Preto.