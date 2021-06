A relação do homem com a natureza inspira EP da banda Carpiah

Agenda vazia, sem shows. Isso não foi motivo para a banda Carpiah, criada em 2008, ficar parada durante a pandemia. A prova é o EP “Antinatural”, com três canções autorais inéditas. Em 2020, Pablo Osório (baixo), Fred Santos (voz), Marcio Zaum (voz e violão), Ale Geraldo (guitarra) e Richardson Poia (bateria) também participaram de lives e lançaram vídeos no YouTube.





O baixista Pablo Osório diz que o rock rural é uma das marcas do grupo. “Somos muito fãs e seguimos a escola de Sá & Guarabyra”, conta. Influenciado pela “MPB mineira e Clube da Esquina”, segundo ele, o grupo também presta tributo ao rock de Deep Purple e Led Zeppelin. “Tentamos deixar isso latente com guitarras mais pesadas e a bateria com mais peso também.”





As letras da Carpiah falam da relação do homem com a natureza, e a pandemia faz parte do repertório do EP. “A letra, o arranjo e a melodia de ‘Branca Maria’ foram feitos durante o isolamento social”, diz Pablo Osório.

QUARENTENA

Por outro lado, as faixas “Sal” e “Antinatural” ficaram de quarentena, brinca o baixista. “Elas passaram algum tempo guardadas na gaveta. Todas as vezes que pensávamos em gravá-las, acontecia alguma coisa e as duas acabavam ficando de lado. 'Sal' tem sido a nossa surpresa: não era a faixa em que a gente apostava, mas está recebendo os melhores comentários”, conta.





As gravações ocorreram de dezembro de 2020 e fevereiro de 2021, nos estúdios Panorama e Taidai, em Conselheiro Lafaiete, período em que houve flexibilização do confinamento social.





O cantor Marcio Zaum afirma que “Sal” e “Antinatural” trazem mensagens para estes tempos de angústia. “Embora ameaçados, temos muita esperança na cura de nossas feridas. Estamos todos de coração aberto e ansiosos pela luz de um novo dia.”





Pablo Osório diz que 2020 foi um ano especial, apesar da COVID-19. “O grupo vinha de uma sequência de shows. O último foi no programa 'Estúdio Showlivre', em São Paulo, poucos dias antes de sermos surpreendidos pela pandemia, que acabou por dar uma pausa em nossos projetos. Mesmo assim, a gente se manteve ativo, buscando novas ideias para este período desafiador.”





Em 2019, o EP “O grito” representou uma espécie de manifesto. “Metade da banda é de Congonhas e a outra de Conselheiro Lafaiete, nossa região é cercada por barragens. Ficamos muito tocados pelas tragédias de Mariana e Brumadinho. Conhecemos várias pessoas que, infelizmente, morreram em Brumadinho”, diz o baixista.





“ANTINATURAL”

EP da banda Carpiah

Três faixas

Independente

Disponível nas plataformas digitais