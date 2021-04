(foto: Flora Gil/DIVULGAÇÃO)



GILBERTO GIL E BENÉ FONTELES

NO “SEMPRE UM PAPO”





Gilberto Gil e Bené Fonteles são os convidados do “Sempre um Papo” virtual nesta segunda-feira (5/4), a partir das 19h, com transmissão pelo YouTube, Instagram e Facebook do projeto. Com mediação de Afonso Borges, os músicos vão participar de bate-papo sobre o tema As naturezas de ser. Gil e Bené são dois artistas ligados às poéticas do ser em suas composições musicais e livros. Bené Fonteles escreveu o livro “Gil luminoso / A Po.Ética do ser” e produziu o CD “Gil luminoso / Voz & Violão” para confirmar a busca de ambos por questões filosóficas e espirituais. Nesta live, conversam sobre a não separação entre natureza interna e externa e suas preocupações, desde a década de 1980 com as questões ambientais. Bené ainda criou o Movimento Artista pela Natureza e Gil a Fundação Onda Azul, ambos com projetos de cuidar das águas brasileiras e das suas próprias águas internas criativas, emocionais e espirituais. Informações: www.sempreumpapo.com.br.

(foto: INSTAGRAM/REPRODUÇÃO)

“O SAMBA DE BELO HORIZONTE”

LIVE COM LUIZ ANTÔNIO SIMAS





O Coletivo de Sambistas Mestre Conga realiza nesta segunda-feira (5/4), às 19h30, sua primeira ação direcionada ao publico: a live “O samba de Belo Horizonte: memória, história e patrimônio”, com a participação do escritor e historiador Luiz Antônio Simas.O objetivo é refletir com setores da sociedade sobre a viabilização do samba feito na capital mineira como patrimônio cultural reconhecido pelo poder público e pela sociedade. Além de Simas, participarão o secretário municipal adjunto da Secretaria de Cultura, Gabriel Portella, e a diretora de Patrimônio Cultural e Arquivo Público, Françoise Jean de Oliveira. Professores e sambistas e pesquisadores integrantes do Coletivo de Sambistas também participarão do bate-papo on-line. A transmissão será no canal Emergência Cultural, no YouTube.

(foto: Multishow/DIVULGAÇÃO)

“UM MALUCO NO PEDAÇO”

ESTREIA NO MULTISHOW





Will (Will Smith) e sua divertida família de Bel-Air chegam ao Multishow. "Um maluco no pedaço", série de sucesso dos anos 1990 e responsável por revelar o ator Will Smith, fará parte da programação do canal a partir desta segunda-feira (5/4), com exibição dos episódios em ordem cronológica de segunda a sexta, logo após o TVZ (18h30). O sitcom, criado por Andy e Susan Borowitz e produzido por Quincy Jones, foi ao ar originalmente pela rede NBC, nos Estados Unidos, entre os anos de 1990 e 1996. As seis temporadas contaram com participações especiais de BB King, Chris Rock, Donald Trump, Naomi Campbell, Oprah Winfrey e Tyra Banks. O programa marcou uma geração de fãs e apresenta influências culturais até os dias de hoje, como a abertura e trilha sonora da série ou a famosa "dancinha do Carlton" ao som de "It’s not unusual", de Tom Jones. A série também está disponível na Globoplay para assinantes do streaming.

(foto: Discovery Kids/DIVULGAÇÃO)

“SIDE HUSTLE”

SÉRIE





A Nickelodeon reservou para esta segunda (5/4) a estreia da segunda temporada de “Spyders” e da série “Side hustle”, às 19h e às 20h, respectivamente. No canal Nick Jr., a surpresa fica por conta da animação “Santiago dos mares”. Os episódios vão ao ar às 18h30. Com 13 episódios de 30 minutos de duração cada, a nova live-action da Nick “Side hustle” é estrelada pelas melhores amigas Annie LeBlanc e Jayden Bartels.

“REUNIÃO DE FAMÍLIA”

PARTE 3





“Reunião de família: Parte 3” entra no catálogo da Netflix nesta segunda-feira (5/4). Na temporada, a vida financeira da família McKellan não vai nada bem, mas o que não falta é amor. Juntos, eles vão enfrentar desilusões, perdas e adversidades. O elenco conta com os atores Tia Mowry, Anthony Alabi, Talia Jackson, Isaiah Russell-Bailey, Cameron J. Wright, Jordyn Raya James e Loretta Devine.

SEXPRIVÉ

NOVOS PROGRAMAS





A partir desta segunda-feira (5/4), o SexPrivé estreias seis atrações. “Celebridades”, às 21h, mostra famosos que decidiram se aventurar no universo pornô. Às 21h30, entra no ar com as cenas mais quentes dos filmes internacionais na “Sessão gringa”. Às 22h, é a vez do “Porn stars”, com exibição de filmes. Todas as terças-feiras, às 22h30, Krishna Mahon também mata a curiosidade do público sobre qual foi o primeiro filme pornográfico feito pelas atrizes mais badaladas em “Meu primeiro pornô”. E às sextas-feiras, às 22h45, o canal adulto apresenta “Dicas da Maru.” Ela também passa a ter outro programa fixo, o “Maru Karv”, que será exibido nas noites de sábado (22h30), a partir de 10 de abril.

(foto: Discovery Kids/DIVULGAÇÃO)

PEPPA PIG

NONA TEMPORADA





O Discovery Kids estreia a nona temporada de “Peppa Pig” nesta segunda-feira (5/4). Os episódios da nova safra vão ao ar de segunda a quinta-feira, a partir das 20h. Às sextas-feiras, também às 20h, a porquinha ganha uma faixa de programação semanal, com o bloco “Noite de leitura”, que traz enredos que incentivam o prazer do encontro com os livros e com as histórias fantásticas contidas em cada um deles. A animação continua a retratar a rotina de uma família sob a perspectiva da porquinha, que pensa e age como uma menina de 5 anos: Peppa, o irmão George, Papai Pig e Mamãe Pig são como humanos, e juntos vivem as alegrias e desafios que configuram o universo das crianças pré-escolares.

TROVADORES URBANOS

30 ANOS EM LIVES





Comemorando aos 30 anos de carreira dos seresteiros Trovadores Urbanos, seis lives com músicas e histórias vividas pelo grupo estão sendo transmitidas pelas páginas do grupo no Facebook e YouTube. A terceira live terá como tema o show “Copacabana” e será nesta segunda-feira (5/4), às 20h.

(foto: Eon Productions/Divulgação)

“MARATONA 007”

OITO FILMES EM SEQUÊNCIA





Os fãs do agente secreto britânico James Bond terão a oportunidade de começar a semana com a “Maratona 007”, que vai ao ar nesta segunda (5/4), a partir das 8h30, no Megapix. Os astros Pierce Brosnan e Daniel Craig se dividem no papel de Bond em oito filmes da franquia, que poderão ser assistidos em sequência e sem intervalos no canal. São eles: “007 contra Goldeneye”, “007 – O amanhã nunca morre” (10h40), “007 – O mundo não é o bastante” (12h35), “007 – Um novo dia para morrer” (14h45), “007 – Cassino Royale” (16h55), “007 – Quantum of solace” (19h15), “007 – Operação Skyfall” (21h) e “007 contra Spectre” (23h20).