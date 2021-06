A mineira Madu, ex-'The voice kids', lança o single 'Dengo' em espanhol

Ana Raquel Lelles *

A mineira Madu, que participou do "The voice kids Brasil", sonha com o mercado musical latino



Minas Gerais é apenas o começo para a cantora e compositora Madu, de 19 anos. Nascida em Belo Horizonte, ela chamou a atenção após participar da primeira edição do “The voice kids Brasil’’, em 2017, e agora lança o single “Dengo”.





Depois do reality da Globo, Madu, que se chama Maria Eduarda Marciano de Alvarenga, passou a ser convidada para se apresentar com nomes de destaque como, por exemplo, Marília Mendonça.





“Fiz muitos shows”, conta a jovem artista, revelando que aprendeu a lidar com o público, por exemplo. “Meu sonho é cantar, ser relevante e mudar de alguma forma a vida das pessoas para melhor por meio da música”, acrescenta Madu.





Quatro anos depois do “The voice”, “Dengo” marca a nova fase na carreira da cantora e compositora. Lançada nas plataformas digitais, a música alcançou ouvintes da Argentina e do Canadá, entre outros países. Agora ganhou letra em espanhol, abrindo novas possibilidades para Madu.





“Eu me identifico muito com a língua espanhola, pois ela é falada na Argentina, na Colômbia e em Porto Rico, países que amo’’, comenta. Disponível nas plataformas digitais, o single também ganhou videoclipe.





O lançamento é recente, mas “Dengo” foi escrita em 2019, quando o namorado de Madu fazia provas de vestibular em São Paulo e ela na capital mineira.





“Escrevi no bloco de notas do meu celular sobre a saudade que estava sentindo. Depois de anos, aquela canção acabou virando o meu primeiro lançamento oficial”, comenta. Outras composições vêm por aí. “Estou em constante processo criativo. Tenho muitas músicas no papel e quero produzi-las logo”, afirma.





ANITTA

Sonhando com a carreira internacional, Madu admira a diva do pop brasileiro. “Anitta é a minha grande inspiração. Gosto do profissionalismo dela, da forma como possibilitou que tenhamos mais contato com os latinos”, diz, citando a parceria da carioca com o colombiano Maluma.





Madu já está de olho em oportunidades no cenário latino. “O mercado está mudando, quero ser transformadora ativa desse cenário’’, afirma. “Assim que puder fazer shows, farei algo único, trazendo a sintonia entre português e espanhol. Quero ser a cantora brasileira mais latina que existe’’, promete.





