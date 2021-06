Fotógrafo cria exposição virtual de bicicletas no contexto urbano de BH

A bicicleta alemã Goricke, da década de 1950, foi comprada por Gil Sotero em Belo Horizonte. Passou por restauração e agora vai fazer parte da mostra virtual (foto: Gil Sotero/Divulgação)

Com a restrição sobre a maioria de atividades físicas por causa do isolamento social, a bicicleta tornou-se uma oportunidade de recreação para muitas pessoas em grandes centros urbanos e é recomendada pelas Organizações das Nações Unidas (ONU) como meio de transportes para evitar as aglomerações dentro do ônibus em tempos de COVID-19.