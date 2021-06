Emicida faz show gratuito no lançamento do Atlas das Juventudes

(foto: Wendy Andrade/DIVULGAÇÃO)

O rapper Emicida, a banda Tuyo, o funkeiro Mc Marks e a repentista Jessica Caitano estão entre os nomes que se apresentam no Festival Atlas das Juventudes a partir desta quarta-feira (09/06) e segue até sábado (12/06). O evento marca o lançamento do Atlas das Juventudes, plataforma sobre as juventudes atuais, resultado de extensa pesquisa nacional que durou dois anos, coordenada pelas redes de organizações Em Movimento e Pacto das Juventudes pelos ODS, e que mapeou e destacou quem são os brasileiros de 15 a 29 anos. Dentro da programação, será lançado também a pesquisa "Juventudes e a pandemia do coronavírus", coordenado pelo Conjuve junto a outras organizações, que em sua segunda onda ouviu mais de 68 mil jovens do Brasil e traz importantes descobertas sobre os impactos atuais da pandemia na vida da juventude.





On-line e gratuito, o festival explora a potência plural dos territórios que as diversas juventudes brasileiras estão inseridas e busca difundir pautas emergentes e urgentes para a construção de um futuro melhor para a maior geração de jovens da história do país. Além das apresentações musicais, o evento também apresenta mesas de debate, oficinas, mesas de apresentação e diversas apresentações culturais. Hoje, após a abertura, às 18h, haverá apresentação de Bixarte com seu poetry slam (18h45), seguida pelo debate “O que pensam as juventudes?” (19h) e encerrrando, às 20h, com show do Emicida. Onde ver: http://bit.ly/CanalAtlasdasJuventudes.