Emicida, Gilberto Gil e Ailton Krenak falam sobre legado da música

Emicida, Gilberto Gil (foto) e o ambientalista e escritor Ailton Krenak participam de live nesta quinta-feira (10), a partir das 19h30, com transmissão gratuita no YouTube da Natura Musical (/naturamusical). A conversa vai girar em torno do legado da música brasileira, do que a cultura representa na atualidade e sua importância para a construção de um futuro mais e igualitário. O bate-papo, que terá mediação de Adriana Ferreira, editora-executiva da revista Marie Claire, será seguido por show de Emicida, diretamente do palco da Casa Natura Musical, em São Paulo.





TRIBUTO A NOEL ROSA

NA TV CULTURA





O especial inédito Até amanhã – 110 anos de Noel Rosa será exibido nesta quinta-feira (10), às 22h15, na TV Cultura. O programa traz releituras e diferentes roupagens para a obra do artista, que, apesar de ter falecido precocemente aos 26 anos de idade, deixou enorme legado à música brasileira com mais de 250 sambas em sua discografia. No programa, Renato Teixeira interpreta Não tem tradução e Filosofia; Luciana Mello canta Feitio de oração e Com que roupa; Zeca Baleiro, Três apitos e Onde está a honestidade; Badi Assad vai de Feitiço da vila e Conversa de botequim; Fabiana Cozza relembra Último desejo e Palpite Infeliz.





• • •





Para encerrar, o sambista paulista Osvaldinho da Cuíca chega com O orvalho vem caindo. Além dessas participações especiais, a atração resgata o acervo da TV Cultura, trazendo depoimentos de Aracy de Almeida, Ismael Silva e Ciro Monteiro sobre o sambista carioca. Atento à contemporaneidade da obra do poeta, o especial ainda projeta um olhar para o futuro com a participação de Jessica Marcele, que traz temas das canções em formato de slam (poesia de improviso), praticado nas periferias do Brasil.



(foto: BAND/DIVULGAÇÃO)



TOQUINHO

AO VIVO





O cantor Toquinho (foto) faz show ao vivo nesta sexta-feira (11), diretamente dos estúdios da Band, em São Paulo, a partir das 22h45. Nascido em São Paulo em julho de 1946, Antonio Pecci Filho começou a se interessar por música ainda na infância, ouvindo os discos que seu pai comprava. Na época, era chamado pela mãe de “meu toquinho de gente”, apelido que mais tarde virou seu nome artístico. Em 1966, lançou o primeiro disco, batizado como A bossa de Toquinho. O álbum trazia parceria com Elis Regina e Walter Silva em Triste amor que vai morrer. É parceiro de Vitor Martins, Chico Buarque, Paulo Vanzolini e Jorge Ben, além de Vinicius de Moraes, com quem trabalhou ao longo de 11 anos. Os dois criaram mais de 100 composições, como O Bem-Amado, Como dizia o poeta, Carta ao Tom 74 e A bênção, Bahia. Entre seus sucessos estão ainda Aquarela, Onde anda você, Tarde em Itapoã e O caderno.





TEM CHEF EM CASA

DISPUTA NA COZINHA





Na sexta-feira (11), às 18h, o Discovery Home & Health exibe Tem chef em casa: Especial fim de ano, episódio temático que realiza divertida competição entre os chefs Henrique Fogaça e Leo Botto no preparo de suas próprias versões de cardápios para as comemorações de fim de ano. Desta vez, a apresentadora e confeiteira Carol Fiorentino também coloca a mão na massa e prepara a sobremesa pensando nessa ocasião especial. No entanto, como mandam as regras do programa, nenhum dos dois competidores pode cozinhar. Eles atuarão como mentores para seus respectivos ajudantes. Fogaça conta com a participação da esposa, Carine Fogaça, e Botto recruta o amigo Emanuel Bleier.





SEGURANÇA NACIONAL

A VERDADE EM SEGREDO





O filme A verdade em segredo será exibido nesta quinta-feira (10), às 22h30, no Space. No longa, Libby Lamm é uma antiga assessora de segurança nacional que, quando trabalhava com uma veterana política, assinou ação militar controversa que deveria acabar com a guerra contra o terrorismo. Mas milhares morreram sob falsos pretextos e, assombrada pelo próprio passado, Libby decide contar a verdade. Estão no elenco Jamie Lee Curtis, Jeff Hephner, Tika Sumpter, Ben Tavassoli e Deanna Dunagan.





BAILE

A FESTA DE FORMATURA





Dirigido por Ryan Murphy, o filme A festa de formatura estreia nesta sexta-feira (11), na Netflix. No longa, um grupo de estrelas da Broadway que está na pior agita a vida de uma cidadezinha em Indiana, nos Estados Unidos. Eles lutam para que uma adolescente possa levar a namorada ao baile de formatura da escola. A produção conta com as atrizes Nicole Kidman, Meryl Streep e Kerry Washington

no elenco.



(foto: Canal Brasil/DIVULGAÇÃO)



DIREITOS HUMANOS

FILME





Premiado em festivais brasileiros e internacionais, Fico te devendo uma carta sobre o Brasil (foto), primeiro longa de Carol Benjamin, estreia nesta quinta (10), às 19h05, no Canal Brasil. O filme será exibido no Dia Internacional dos Direitos Humanos e revela três gerações da família Benjamin atravessadas pela ditadura militar brasileira: a avó, Iramaya, militante pela anistia; o pai, César, preso político aos 17 anos; e Carol, que agora luta bravamente pelo resgate da memória de todos eles. A diretora investiga o silêncio que tomou conta não só de seus familiares, mas de todo o país. O documentário começa em Estocolmo, onde seu pai recebeu asilo político por dois anos após sair da prisão. Narrada pela cineasta, a produção é costurada por leituras de cartas, depoimentos, fotografias e imagens raras de arquivo.





PANDEMIA

DOCUMENTÁRIO





O Canal Brasil exibe, às 21h, a estreia de Pandemia – Conversas sobre um novo mundo, de Nadia Bochi. O documentário mostra que medo, temor e dúvidas são sentimentos que definem bem o ano de 2020, abordando essas questões pelo ponto de vista de 11 pensadores brasileiros, de seis estados do país. O filme é dirigido pela jornalista Nadia Bochi, que, remotamente, ouviu, debateu e refletiu sobre o nosso futuro incerto com seus entrevistados.