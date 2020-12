Emicida: AmarElo - saiba por que você precisa assistir a esse documentário

O Uai Indica Essa: Emicida: AmarElo, é tudo pra ontem, por Humberto Martins

Documentário Emicida: AmarElo - É Tudo Pra Ontem, da Netflix, passeia pela história e mostra os bastidores do show do rapper no Teatro Municipal de São Paulo (foto: Divulgação)

lançou em 8 de dezembro o documentário, com direção de Fred Ouro Preto e produção do músico Evandro Fióti, irmão e sócio de Emicida.É difícil classificar AmarElo. Não é só um documentário sobre os bastidores do show do rapper no Teatro Municipal de São Paulo. É uma aula dedo, passando pela colonização e a formação das cidades. Passa por momentos da história da, da França, do mundo.É também uma aula de, falando da construção da identidade do povo brasileiro.Fala desde as escolas deaté a Semana de Arte Moderna de 1922. O Uai, Indica Essa! recomenda com veemência que todos assistam este marco para a cinematografia brasileira.