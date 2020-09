VÍDEO: Um Maluco no Pedaço completa 30 anos, e Will Smith anuncia novidades

30 anos de Um Maluco no Pedaço



A série The Fresh Prince of Bel-Air, que conquistou o público brasileiro com o nome de Um Maluco no Pedaço completou 30 anos neste mês de setembro. E o ator Will Smith, protagonista do sitcom, anunciou novos conteúdos relacionados ao programa.









Produzido nos Estados Unidos a partir de 1990, o programa foi exibido no Brasil pelo SBT/Alterosa a partir de 2000. Saiba tudo assistindo ao vídeo do Uai, Indica Essa!

Atualmente, está disponível na Netflix e na Amazon Prime Video.