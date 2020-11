Brinquedos de Star Wars achados em lixo de vizinho morto rendem R$2,8 milhões a casal

Brinquedos de Star Wars foram herdados por casal britânico (foto: Pixabay)

Um casal britânico tirou a sorte grande depois que uma pilha de sacos de lixo herdada de um vizinho que morreu lhe rendeu um tesouro em brinquedos da saga(Guerra nas Estrelas) no valor de 400 mil libras ().

O casal, de Stourbridge, centro da Inglaterra, inicialmente não sabia o que fazer com tantos bonecos e espaçonaves que o vizinho passou décadas colecionando, reportou o jornal The Times nesta quinta-feira (6). O filho deles procurou um leiloeiro, que descobriu um tesouro no material herdado pelo casal, que incluía peças ainda na embalagem original.

"Algumas estavam um pouco úmidas, devido à forma como foram armazenadas, mas se trata da melhor coleção de Star Wars que já vi", disse Chris Aston, da Aston's Auctionneers, ao jornal. "Tivemos manifestações de interesse de todo o mundo e estávamos confiantes em que a venda seria um sucesso."

Entre os itens à venda estava um comandante da "Star Destroyer", um dos dois únicos exemplares conhecidos em sua embalagem original, vendido por 32,5 mil libras (R$229 mil), assinalou o Times.

Um boneco de "Jawa" em sua embalagem original - um dos 10 exemplares existentes conhecidos - encontrou um comprador por 27.280 libras. Já um jogo de oito figuras inspiradas no filme "O Retorno de Jedi", que custaram 1,59 libra cada quando foram compradas, nos anos 1980, foi vendido por 1.400 libras.

De capacetes de "Storm Trooper" ao olho do pequeno robô "R2D2", memorabilia de uma das sagas cinematográficas mais famosas do mundo é capaz de arrecadar grandes quantias em leilões. Em 2015, um boneco de "Luke Skywalker" lançado em 1978 como brinquedo infantil foi vendido por US$ 25.000 em um leilão organizado pela Sotheby's e pelo eBay.

"Não sei se o casal de Stourbridge tem algum plano específico, mas deve se sentir como se tivesse ganho na loteria", comentou Aston.