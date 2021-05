Bordado e literatura contam histórias no sarau on-line do Sesc Palladium

Com a marca Poema Bordado, Izabella Maciel abre espaços anticonvencionais para a literatura (foto: Izabella Maciel/divulgação)





Para os artistas mineiros Fabiana Brasil, Saulo Salomão e Izabella Maciel, escrever e bordar são práticas extremamente semelhantes porque ambas contam uma história. Para comprovar isso, os três conduzem o sarau literário “Trama que nutre”, que será transmitido ao vivo nesta quarta-feira (26/5), às 20h, no Instagram.





Promovido pelo Sesc Palladium, o encontro tem por objetivo aproximar os dois universos por meio do trabalho autoral dos convidados. Atriz e contadora de histórias, Fabiana contribui com os textos que escreveu ao longo do último ano. Ela e o ator, roteirista e dramaturgo Saulo Salomão representarão a literatura.





CONEXÃO

“A proposta do Sesc foi promover um encontro para destacar o trabalho de cada um de nós três”, diz Fabiana Brasil. “A partir disso, a gente decidiu mostrar o quanto a escrita está ligada ao bordado e vice-versa. Nos reunimos para pensar, de diferentes maneiras, como esses mundos estão conectados.”





Juntos, eles optaram por ocupar o perfil do Sesc Palladium no Instagram com a mescla de escrita, performance e bordado. Esse último é representado pela artista Izabella Maciel, fundadora da marca Poema Bordado, que vai tecer poemas ao vivo – on-line – diante do público.





“Vamos testar como essa junção funciona e descobrir como introduzir o bordado enquanto o público nos ouve. Bordar também é construir e performar”, analisa Fabiana.





Recente atualização na rede social permite que cada um deles esteja em casa enquanto os três realizam a live. A plataforma permite que até quatro pessoas participem da transmissão ao vivo.





“Bordar e narrar uma história têm pontos comuns muito nítidos”, diz Fabiana. “Costurar envolve elaborar um enredo, criar uma história. Acredito que seja uma forma de se nutrir. Acreditamos na nutrição pela escrita, pela leitura, pelo bordado ou por qualquer outra prática que nos faça sentir bem”, afirma, ao explicar o título dado ao sarau.





Tanto ela como Saulo e Izabella pretendem apresentar textos e poemas autorais recentes que dialogam com o momento atual de agravamento da pandemia e do isolamento social.





“São escritos a partir das nossas memórias e dos nossos diários. Fomos percebendo aquilo que nos nutria e que gostaríamos de compartilhar com as pessoas. Por ser muito recente, essa produção ecoa tudo o que estamos vivendo desde o ano passado e tende a se estender por mais tempo”, diz ela.





Um dos textos dela, intitulado “Quero a sua companhia, querido diário!”, foi publicado no Estado de Minas, na coluna HIT. Fabiana descreve sua quarentena, que envolveu plantas de apartamento, xícaras de café e boletos que não paravam de chegar.



"Bordar e narrar uma história têm pontos comuns muito nítidos. Costurar envolve elaborar um enredo, criar uma história. Acredito que seja uma forma de se nutrir" Fabiana Brasil, atriz e contadora de histórias





SAÍDA

A essa lista, ela acrescenta o fazer artístico e a arte em geral, que funcionam como portais para outras realidades. “A arte sempre vai nos mostrar outras saídas. Ela existe para que a gente perceba que outras possibilidades são viáveis. Estamos passando por um momento delicado e a arte nos possibilita atingir outros tipos de pensamentos sem esquecer tudo o que está acontecendo fora de casa”, pontua.





A live também servirá como plataforma de divulgação da campanha Salve – Unidos contra a Fome, iniciativa do Sesc MG que visa arrecadar doações para atender famílias castigadas pela alimentação precária em Minas Gerais. Após a transmissão, o sarau completo ficará disponível no IGTV do Sesc Palladium.









“TRAMA QUE NUTRE”

Sarau literário com Fabiana Brasil, Saulo Salomão e Izabella Maciel. Nesta quarta-feira (26/5), às 20h, no perfil do Sesc Palladium no Instagram (@sesc.palladium)