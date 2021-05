Projeto Conto Sete em Ponto estreia temporada com o protagonismo feminino

“Os lobos maus que se cuidem, porque nós mulheres do século 21 estamos atentas às armadilhas da floresta”. É com esse alerta que a idealizadora do projeto, Rosana de Mont’Alverne, convida os admiradores do universo da literatura oralpara a estreia da nova temporada, nesta quinta-feira (27/5), pelo YouTube e pelo Facebook do Instituto Cultural Aletria.

De acordo com Rosana, o tema escolhido foi “que vencem os lobos”, inspirado no clássico “Mulheres que correm com os lobos”, da psicóloga e poeta Clarissa Pinkola, que tem como objetivo no primeiro encontro celebrar a força das mulheres.Para isso, setede histórias aceitaram o desafio de narrar contos do protagonismo feminino em cinco minutos de prosa.

“É com grande alegria que anunciamos o retorno doConto Sete em Ponto com essa temática na estreia. Achamos que é o momento adequado para estrear com esse olhar do lugar do feminino na sociedade. As histórias todas abordarão esse universo e será um espetáculo muito bonito, com momentos muito divertidos”.