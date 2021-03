Live 'Sarau literário delas' vai destacar jovens autoras de Minas Gerais

A editora Maria Carolina Fenati diz que 'Sarau literário delas' oferece uma forma inclusiva de partilhar ideias (foto: Acervo pessoal)

Com mediação de Maria Carolina Fenati e da escritora Adri Aleixo, as poetas mineiras Simone Teodoro e Lara de Paula apresentarão seu trabalho e discutirão questões de gênero no “Sarau literário delas”. Promovido pelo Sesc Palladium, o projeto voltado para a literatura feminina e a arte independente será transmitido na quarta-feira (31/3) à noite, no Instagram. Com mediação de Maria Carolina Fenati e da escritora Adri Aleixo, as poetas mineiras Simone Teodoro e Lara de Paula apresentarão seu trabalho e discutirão questões de gênero no “Sarau literário delas”. Promovido pelo Sesc Palladium, o projeto voltado para a literatura feminina e a arte independente será transmitido na quarta-feira (31/3) à noite, no Instagram.





“Não há como não falar sobre isso (questões de gênero) numa mesa em que só há mulheres. A importância de lidar com o tema está em criar outras formas de partilha, porque a gente sabe que os modelos de partilha são masculinizados. Além de discutir textos, é uma chance de refletir sobre a partilha de forma inclusiva tanto para a força minoritária, que são as mulheres, quanto para outras minorias”, afirma Maria Carolina Fenati.





“Todas nós lidamos com essa questão”, reforça Adri Aleixo. “Estudo gênero na minha dissertação e a Simone também. A Lara é arqueóloga e poeta atuante. E a Carolina tem uma editora formada por quatro mulheres. Mesmo que a gente não discuta sobre isso, a gente já é a representação de gênero”, diz ela.





Historiadora com formação complementar em letras, Maria Carolina Fenati criou a editora Chão de Feira após as várias horas que passou em bibliotecas durante o mestrado e o doutorado realizados na Europa. Nesses tempos de confinamento social, ela conta que o quarteto feminino que comanda a empresa trabalha a distância, sem maiores problemas.

''A ideia é ver os nossos poemas na perspectiva de outra poeta'' Adri Aleixo, escritora





Carolina elogia a iniciativa de realizar este sarau-live durante a pandemia. “É muito importante que o Sesc, enquanto instituição, se posicione a favor da cultura. Afirmar a possibilidade de fazer eventos dentro do possível é mostrar que a gente continua precisando de cultura”, comenta.





Adri Aleixo adianta que as participantes farão “um bate e volta” amanhã. As convidadas lerão poemas autorais e poesias das companheiras de live.





“A ideia é ver os nossos poemas na perspectiva de outra poeta. Simone Teodoro é minha amiga há muitos anos, acompanho seu trabalho faz tempo. Estou conhecendo a obra da Lara só agora, pois seu trabalho é mais recente”, comenta Adri.





Professora de linguagens e mestranda em literatura brasileira pelo Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (Cefet-MG), Adri Aleixo já publicou dois livros de poesia: “Des.caminhos” (2014) e “Pés” (2016).





Simone Teodoro lançou os livros de poesia “Distraídas astronautas” (2014) e “Movimento em falso” (2016). Mestra e doutoranda em literatura brasileira pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), ela publicou textos em revistas literárias eletrônicas no Brasil e em Portugal.





Além de poeta, Lara de Paula é mestra e doutoranda em antropologia, com habilitação em arqueologia pela UFMG.









“SARAU LITERÁRIO DELAS”

Com Maria Carolina Fenati, Adri Aleixo, Simone Teodoro e Lara de Paula. Quarta-feira (31/3), às 19h, no perfil do Sesc Palladium no Instagram (@sesc.palladium)





*Estagiário sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria