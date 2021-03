Confira filmes e séries que são destaque no catálogo da Netflix em abril

Jamie Foxx é um empresário às voltas com o desafio de equilibrar a vida de solteiro e a relação com a filha adolescente em 'Meu pai e outros vexames' (foto: Fotos: Netflix/Divulgação)

O agravamento da pandemia no Brasil nas últimas semanas elevou a necessidade de medidas de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus, como o isolamento social. Nesse contexto, cresce também a relevância da TV como opção de entretenimento em casa.



Para quem tem nas séries seu formato favorito, a Netflix anunciou a chegada de várias novidades em seu catálogo ao longo deste mês de abril. Se a preferência for pelos filmes, há uma lista de títulos inéditos e sucessos do passado no cardápio do principal serviço de streaming. O agravamento da pandemia no Brasil nas últimas semanas elevou a necessidade de medidas de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus, como o isolamento social. Nesse contexto, cresce também a relevância da TV como opção de entretenimento em casa.Para quem tem nas séries seu formato favorito, aanunciou a chegada de várias novidades em seu catálogo ao longo deste mês de abril. Se a preferência for pelos filmes, há uma lista de títulos inéditos e sucessos do passado no cardápio do principal serviço de streaming.





A aguardada quarta temporada de “Stranger things” ainda não tem data de estreia. Contudo, os fãs poderão se reencontrar com uma das figuras mais carismáticas do seriado, logo no primeiro dia do próximo mês.





Gaten Matarazzo apresenta a segunda temporada de “Grite, você está sendo filmado”. No cômico reality show, o jovem ator comanda sequências de “pegadinhas” feitas com câmera escondida, com o objetivo de assustar os desavisados alvos.





Ainda nesta semana, estreia a série “O paraíso e a serpente” (na sexta-feira, 2/4). Produção original da Netflix, é baseada numa história real do impiedoso assassino Charles Sobhraj, interpretado por Tahar Rahim (“O profeta”).

Durante os anos 1970, Sobhraj praticou ataques a viajantes que exploravam a "trilha hippie" do Sudeste Asiático. A série é mais uma aposta da plataforma na atração do público por tramas que giram em torno de grandes mentes criminosas.





A série espanhola “O inocente”, que estreia em 30 de abril, é um exemplo disso. Um crime acidental enche a vida de Mateo (Mario Casas) de intrigas e assassinatos. Quando finalmente ele encontra o amor e a liberdade, uma ligação traz esse pesadelo de volta.





A fantasia “Sombra e ossos” estreará em 23 de abril. Baseada no livro homônimo de Leigh Bardugo, a trama se passa no reino encantado de avka, dividido em dois por uma barreira misteriosa.



Lá vive Alina Starkov (Jessie Mei Li), uma órfã recrutada pelo exército local para acompanhar os Grishas, figuras mágicas responsáveis por combater as forças do mal. Alina se torna a heroína e protagonista da história, que chega ao serviço com oito episódios.

Para quem busca temas mais leves, uma opção será “Meu pai e outros vexames”, que será lançada no dia 14. A série de comédia, com episódios mais curtos, de cerca de 30 minutos de duração cada um, tem Jamie Foxx no papel principal.





Ele é Brian, o dono de uma empresa de cosméticos que se torna pai em tempo integral da adolescente Sasha (Kyla-Drew). Os desafios do convívio diário e do choque de gerações são o mote para o humor na produção, que se inspira na experiência do ator e também chega com oito capítulos.





A lista de temporadas inaugurais ainda inclui “Law school” (14/4), um suspense policial de origem coreana; o reality show animal “Pet stars” (30/4), a aterrorizante “Labirinto do medo” (16/4), a picante “Sexify” (28/4), e a instigante “Dinheiro fácil: A série” (7/4), baseada na trilogia criminal sueca de mesmo nome.









Com salas de cinemas fechadas por causa da pandemia, o streaming se torna uma alternativa para o público se conectar à sétima arte. Serão pelo menos 10 lançamentos inéditos em abril, produzidos pela própria Netflix.





Um dos primeiros a “entrar em cartaz” é “Alma de cowboy”, marcado para o dia 2. Nesse western alternativo ambientado nos tempos atuais, Cole (Caleb McLaughlin), um adolescente rebelde de 15 anos, é levado para viver com seu distante pai, interpretado por Idris Elba, no Norte da Filadélfia.





Lá, ele descobre a vibrante cultura de cowboys urbanos que existe há mais de 100 anos, proporcionando um refúgio seguro para o bairro, apesar da pobreza e violência.





Uma semana depois, no dia 9, é a vez de Melissa McCarthy e Octavia Spencer entrarem em cena com “Esquadrão Trovão”, que aposta na mistura da comédia com a temática dos super-heróis. Ou melhor, heroínas. Na missão de combater o mal, as duas amigas criam uma fórmula que dá superpoderes a pessoas comuns.





Os originais também reservam títulos cultuados e cercados de grandes expectativas. No dia 15, estreia “Radioactive”, dirigido pela cineasta francesa de origem iraniana Marjane Satrapi (“Persépolis”) e estrelado por Rosamund Pike.





Ela interpreta a física Marie Curie, polonesa naturalizada francesa que conduziu pesquisas pioneiras sobre a radioatividade, tornando-se a primeira mulher a ganhar o Prêmio Nobel. Ela também foi a primeira pessoa e única mulher a ganhá-lo duas vezes, em áreas distintas do conhecimento.





Uma das 35 indicações da Netflix ao Oscar, “Amor e monstros” estreia no dia 14. O filme concorre na categoria melhor efeitos visuais e é protagonizado por Joel (Dylan O'Brien). Sete anos depois de sobreviver a uma catástrofe global, ele sai do bunker subterrâneo onde se abrigou para tentar reencontrar seu grande amor. Para isso, vai ter que lidar com criaturas estranhas que tomaram o controle do planeta.

CLÁSSICOS

Além das novidades, a Netflix disponibilizará em seu catálogo sucessos de outras épocas. Destaque para “A lista de Schindler” (1993), de Steven Spielberg, que entra já no dia 1º. Vencedor de sete Oscars, incluindo o de melhor filme, o longa que tematiza o horror do Holocausto é considerado um dos melhores de todos os tempos.





Ainda serão acrescentados “Prenda-me se for capaz” (2002), com Leonardo DiCaprio e Tom Hanks; “Steve Jobs” (2015), estrelado por Michael Fassbender e Kate Winslet; “O Mentiroso” (1997), clássica comédia com Jim Carrey; e “A travessia” (2015), sobre a história do equilibrista Philippe Petit, interpretado por Joseph Gordon-Levitt, que desafiou a morte e a lei ao atravessar em uma corda bamba no alto das Torres Gêmeas, em 1974.





Para os fãs do Rambo, o icônico personagem de Sylvester Stallone entrará em dose tripla na plataforma, com “Rambo – Programado para matar”, “Rambo II: A missão” e “Rambo III”.

NOVIDADES NO CATÁLOGO

Confira a lista de estreias do mês de abril

SÉRIES



O premiado ator francês Tahar Rahim ("O profeta") encarna o contrabandista e assassino Charles Sobhraj na série "O paraíso e a serpente" (foto: Netflix/Divulgação)

•"Grite, você está sendo filmado: Temporada 2" (1º)

•"O paraíso e a serpente" (2)

•"Casamento sem filtro" (7)

•"Dinheiro fácil: A série" (7)

•"Meu pai e outros vexames" (14)

•"Law school" (14)

•"The circle: EUA:

Temporada 2" (14)

•"Labirinto do medo" (16)

•"Luis Miguel – A série:

Temporada 2" (18)

•"Sombra e ossos" (23)

•"Apaixonados na cidade" (28)

•"Sexify" (28)

•"Um mágico nada incrível: Temporada 2" (30)

•"Pet stars" (30)

•"O inocente" (30)

•"Rambo - Programado para matar" (1º)

FILMES

•"Rambo II: A missão" (1º)

•"Rambo III" (1º)



(foto: DIVULGAÇÃO)

•"A força da natureza" (1º)

•"A lista de Schindler" (1º)

•"Prenda-me se for capaz" (1º/4/2-21)





•"Steve Jobs" (1º)

•"O mentiroso" (1º)

•"A travessia" (1º)

•"O garoto da casa ao lado" (1º)

•"Alma de cowboy" (2)

•"Os segredos de Madame Claude" (2)

•"Esquadrão Trovão" (9)



Rosamund Pike interpreta Marie Curie em "Radioactive", cinebiografia da cientista, dirigida por Marjane Satrapi (foto: StudioCanal/Divulgação)

•"Amor e monstros" (14)

•"Radioactive" (15)

•"Diga-me quando" (23)

•"O informante" (29)

FILMES DE TERROR

•Fuja (2)

•"À espreita do mal" (21)

•"Vozes e vultos" (29)

DOCUMENTÁRIOS

•"Histórias para vestir" (1º)

•"A magia dos Andes:

Temporada 2" (1º)

•"Coded Bias" (5)

•"O maior roubo de arte de todos os tempos" (7)

•"Meu amor: Seis histórias de amor verdadeiro" (13)

•"Por que você me matou?" (14)

•"A vida em cores com David Attenborough" (22)

•"Headspace – Guia para dormir melhor" (28)

INFANTIS, FAMÍLIA E ANIMAÇÕES

•"O príncipe do Egito" (1º)

•"Shrek" (1º)

•"Shrek 2" (1º)

•Barbie aventura da princesa" (1º)

•"Reunião de família: Parte 3" (5)

•"4 contra o apocalipse: Feliz apocalipse pra você" (6)

•"As aventuras de Poliana" (7)

•"Mighty Express: Temporada 3" (13)

•"Velozes & Furiosos – Espiões do Asfalto: Temporada 4: México" (16)

•"Go! Go! Cory Carson:

Temporada 4" (27)

•"A família Mitchell e a revolta das máquinas" (30)

•"Go! Go! Cory Carson: Temporada 4" (27)

ANIME

•"Demon Slayer:

Kimetsu no Yaiba" (1º)

•"Gokushufudou: Tatsu imortal" (8)

•"Yasuke" (29)