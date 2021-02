Galpão convida o público a conhecer podcasts do 'Sarau libertário'

(foto: Galpão/divulgação)

O Galpão convida todos para conferir no Spotify seis podcasts do Sarau libertário. A edição de 2020 do evento teve de ser suspensa em cima da hora, devido à chegada da COVID-19. Na semana de estreia, na Casa Kubitschek, foi decretado o fechamento de espaços culturais de BH. Passado o susto, organizadores solicitaram aos convidados que gravassem material sobre o impacto do isolamento na criação artística, com entrevistas de Bruna Kalil Othero, Octavio Cardozzo e Letícia Cagnoni.





***

Os episódios disponíveis no Spotify são: Grupo Galpão e perspectivas do teatro pós-pandemia; Laura Cohen e o trabalho do escritor em isolamento social; Octavio Cardozzo, a música e a explosão das lives; Interioranas e o fazer artístico no contexto pandêmico; Bruna Kalil Othero e os novos caminhos para a colaboração artística; e Enversos, a geração Z na música e a adaptação ao isolamento social. A atriz Lydia del Pichia explica que o Galpão vem buscando formas de entender como criar e se manter ativo, apesar do baque representado pela pandemia.





MANHATTAN CONNECTION

DA POLÍTICA À CORUJA





Apresentado por Lucas Mendes, Pedro Andrade, Caio Blinder, Diogo Mainardi e Angélica Vieira, o Manhattan Connection desta quarta-feira (3/2) recebe a convidada Samantha Pearson, repórter do diário americano Wall Street Journal. O programa ao vivo começa às 22h, na TV Cultura, com retransmissão pela Rede Minas. Além das políticas norte-americana e brasileira, a bancada vai falar sobre a pandemia – da nova variante do coronavírus surgida no Amazonas aos novos vícios destes tempos, como crochê e tricô. Outro tema do Manhattan, esse mais ameno, é o reaparecimento da coruja-das-neves no Central Park, onde não era vista há 130 anos.





SLAM

CULTURA INGLESA





Vai até 22 de fevereiro o prazo de inscrições para o 24º Cultura Inglesa Festival, que promove pela primeira vez um campeonato de slam, modalidade de poesia falada. Gratuito e voltado para alunos e não alunos, o evento terá duas categorias: poemas em inglês e português. O festival está marcado para 20 e 21 de março, por meio de plataforma digital desenvolvida especialmente para ele. Prêmios vão de R$ 500 a R$ 1,5 mil, além de bolsas na Cultura Inglesa. Informações: http://www.culturainglesafestival.com.br/.





DANÇA

LAB CORPO PALAVRA





Artistas e pesquisadores da dança, escrita, artes cênicas e dos estudos do corpo participam do ciclo virtual Lab Corpo Palavra com o objetivo de discutir, em palestras gratuitas abertas ao público, temas como a relação entre o corpo e o ato de escrever, afetos percebidos entre razão e sensibilidade, e a conexão da poesia do corpo com o ato criativo. Nesta quarta (3/2), das 15h às 16h, o ciclo recebe Katya Gualter, artista da dança e professora do Departamento de Arte Corporal da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). O evento é promovido pelo Laboratório Corpo Palavra, comandado pela bailarina, coreógrafa e professora de dança Aline Bernardi. A palestra será transmitida pelo canal do YouTube Celeiro Moebius.





MARIA BETHÂNIA

ENFIM, LIVE!





Maria Bethânia fará sua primeira live em 13 de fevereiro, sábado de carnaval, data em que comemora 56 anos de carreira. Desde 2019 a cantora não sobe ao palco. O show será transmitido da Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, a partir das 22h, pela Globoplay, com sinal aberto para não assinantes. Treze de fevereiro é duplamente especial para a baiana: nesse dia, em 1965, ela estreava, aos 18 anos, substituindo Nara Leão no espetáculo Opinião, no teatro carioca de mesmo nome. Em 2016, num sábado, 13, ela desfilou como campeã pela Mangueira, cujo enredo a homenageava.





***

A próxima live de Bethânia já tem data: 12 de setembro, para encerrar o Coala Festival 2021, no Memorial da América Latina, em São Paulo, que contará com Alceu Valença, Gal Costa e Black Alien, entre outros artistas.





DORALYCE

VOZ AFROFUTURISTA

(foto: Bea Salgado/divulgação )



Nesta quarta (3/2), às 23h, a TV Cultura apresenta o segundo episódio da nova temporada da série MINIDocs. A convidada da noite é a cantora e compositora pernambucana Doralyce, que vai falar sobre como seu trabalho aborda questões como o feminismo negro e os padrões de beleza impostos pela sociedade. Doralyce faz parte do movimento afrofuturista, que volta às raízes africanas e as resgata com base naa cultura digital. Miss Beleza Universal e Acenda a luz são algumas das canções da pernambucana.





CINEMA

GAROTO EXTRAORDINÁRIO

(foto: Telecine/divulgação )



Estrelado por Julia Roberts e Owen Wilson, o longa Extraordinário é a atração do Telecine Premium nesta quarta-feira (3/2), às 22h. O ator Jacob Tremblay, hoje com 14 anos, faz o papel do garoto Auggie Pullman, que enfrenta um grande desafio: lidar com a escola. Portador de uma deformidade de nascença no rosto, ele convive em vários momentos com o preconceito e a hostilidade. Aos 10, esse menino lutador já havia passado por 27 cirurgias, amparado por Isabel, sua mãe superprotetora, Nate, seu pai, e pela irmã Via (Izabela Vidovic). A direção é de Stephen Chbosky.





REPETECO

SOU LUNA E DISNEY BIA





Este mês, o Disney Channel reprisa os melhores momentos de Sou Luna e Disney Bia. Estrelado pela mexicana Karol Sevilla, o primeiro programa vai ao ar de segunda a sexta, às 13h. Às 14h, é a vez da atração protagonizada pela belo-horizontina Isabela Souza com as principais playlists. Além das respectivas tramas, fãs poderão rever videoclipes, cenas de bastidores e pequenos tutoriais de coreografia.