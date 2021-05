Mostra on-line da Pierrot Lunar divulga 24 curtas de diretores iniciantes

O filme "Ator a granel", de Fabiano Persi, é uma das atrações da mostra que começa hoje (foto: Fabiano Persi/divulgação)





Em 2015, o “Café com cinema” estreou na sede da Cia. Pierrot Lunar, em Belo Horizonte, com exibição de filmes no telão, pipoca, café, cerveja e pão de queijo. Seis anos depois, os atores e curadores Neise Neves e Léo Quintão tiveram de se reinventar para prosseguir com a proposta.





A adaptação ao formato virtual, devido à pandemia, é um desafio. “Estamos vivendo a transição para um futuro que não tem volta”, afirma Neise. “Ampliamos nosso olhar para um novo tipo de linguagem. O on-line é capaz de atingir um público maior, dá a oportunidade de consumir cultura, mesmo que você não queira sair de casa.”





De acordo com a atriz, trata-se de uma nova alternativa, embora significativa parcela da população não tenha acesso a computadores e à internet. Neise é uma das fundadoras da companhia de teatro, criada em 1993. O grupo sempre dialogou com outras linguagens, sobretudo o cinema, observa.





Memória

“A gente adotou a ideia de exibir clássicos no meio da tarde em um ambiente aberto. Espalhávamos almofadas e sofá. Dávamos pipoca, café”, comenta a atriz, referindo-se ao início do projeto. “Os encontros eram uma forma de revisitar a memória, rever grandes obras estrangeiras ou brasileiras, e provocar a reflexão sobre o fazer do audiovisual”,diz Léo Quintão.





Com o tempo, o cineclube da Pierrot Lunar evoluiu para a mostra, incorporando o processo de curadoria. Este ano, o foco é a produção de artistas ainda no início de carreira ou que decidiram se arriscar na criação de um filme.





A partir desta terça-feira (18/5), estarão em cartaz 24 curtas-metragens de diversas regiões do país, além da produção colombiana “Lá e cá”, de Dana Isabel. Há animações, documentários e live-actions.





Entre os selecionados estão “A festa”, de Maria Maya (RJ); “À mi terra”, de Bruna Donini, João Emanuel e Luiz Alan Brito (BH); “Ator a granel”, de Fabiano Persi (BH); “Castigo”, de Iago Kieling (Samambaia do Sul/DF); “De pensar morreu um burro”, de Lívio Barbosa (BH); e “Dia de chuva”, de Sheila Rodrigues (Contagem, MG).





O público pode votar no curta preferido, por meio de curtidas no YouTube. O vencedor ganhará um estabilizador para imagens captadas de celular.





*Estagiário sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria













“CAFÉ COM CINEMA”

Mostra de curtas, que serão disponibilizados no canal da Cia. Pierrot Lunar no YouTube. Desta terça-feira (18/5), às 18h, a 23 de maio, às 23h.