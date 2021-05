Mostra reúne artistas que são mães em espetáculos e debates

Elisa de Sena é uma das cantoras e compositoras que integrarão o show "A casa imaginária", hoje, no primeiro dia de programação do evento (foto: Paulo Oliveira/Divulgação)

A Mostra Arte na Maternidade realiza sua primeira edição neste domingo (9/5), em que se comemora o Dia das Mães. A iniciativa é do Movimento Arte na Maternidade (MAM), que focaliza o lugar das mães e das crianças no ambiente artístico. Ao longo de três dias, uma programação gratuita será transmitida via YouTube.





A agenda inclui intervenções de artes cênicas e visuais, espetáculos teatrais, shows e bate-papos que jogam luz sobre presença - e a ausência - das mães e das crianças nos espaços voltados para a cultura.





O pontapé inicial será dado às 16h de hoje, quando entra no ar um vídeo dirigido por Juliana Barreto e Henrique Bocelli divulgando os principais objetivos do MAM. Nele, a atriz Teuda Bara lê o manifesto do movimento.





"Não podemos, na nossa microesfera, curar as dores do mundo, mas podemos diluí-las. E auxiliar as mães ao nosso redor a ter o mínimo de condições de ir em busca dos seus desejos e vontades. Por isso questionar nossa mente sobre as ações cotidianas que podemos fazer, sobre as ações cotidianas que teremos que nos esforçar para fazer é talvez a nossa tarefa mais suprema", diz um dos trechos do texto.





"O manifesto sintetiza as nossas ideias", afirma a artista Luciana Brandão, que fundou o MAM, ao lado de Bruna Toledo e Iaci Carneiro. "A maternidade, da maneira como a sociedade determina, é compulsiva, nos tira tempo e sanidade mental. Enquanto artistas, isso nos gera várias preocupações. A principal delas talvez seja a maneira como as produções culturais invisibilizam as mães, o que também prejudica a produção daquelas que são artistas", diz.





Pensando nisso, a mostra convidou uma série de artistas que são mães para compor a programação. Às 16h30, por exemplo, entra no ar o show "A casa imaginária", com as cantoras e compositoras Júlia Tizumba, Elisa de Sena, Mariana Cavanellas e Deh Mussulini. A apresentação terá a participação das artistas Iaci Carneiro, Lara Marques e Regiane Espírito Santo.





POSSIBILIDADES

"A proposta da diretora Thálita Motta era fazer um experimento audiovisual que envolvesse uma casa vazia, sem nada, em que eu e a Bruna chegássemos, e as possibilidades começassem a aparecer. Então vão surgindo as atrações", conta Luciana.





O primeiro dia do evento ainda terá o Boteco MAM, às 19h, no Instagram, que consiste em um bate-papo com as organizadoras da mostra. Às 21h, no YouTube, será exibido o espetáculo "Maternar", da Cia Quatro Quartos. Após a apresentação, a atriz Amanda Coimbra e a diretora Malu Falabella respondem perguntas do público.





A programação segue na terça-feira (11/5), às 14h, com uma palestra da psicóloga Adeliane Melo sobre inteligência emocional. Às 21h, será exibido o espetáculo "Mãe arrependida", seguido de um bate-papo com a atriz Karla Tenório e a diretora Maria Amélia Farrah.





Já na quarta (12/5), às 21h, a artista Juliana Abreu, integrante do coletivo cênico Toda Deseo, apresenta a performance "Conselheira". Às 22h, a mostra chega ao fim, com um segundo Boteco MAM.





"Toda a programação foi pensada com afeto, que é o nosso modus operandi. Convidamos artistas que nos acompanham desde o início e fazem parte do nosso dia a dia", explica Luciana Brandão.





O Movimento Arte na Maternidade surgiu quando ela, já grávida de Teresa, estava perto de finalizar o mestrado em artes cênicas. O trabalho final de uma das disciplinas era criar uma performance.





"Eu não sabia o que fazer, então colei vários post-its na minha barriga. Neles estavam escritas perguntas invasivas que as pessoas me faziam: se eu estava feliz por estar grávida; se eu tinha esquecido a camisinha; se pensei em abortar e outras coisas do tipo", lembra.





PERFORMANCE

Após apresentar a performance no ambiente acadêmico, ela a inscreveu no Festival de Cenas Curtas do Galpão Cine Horto. Para aprofundá-la, convidou outras artistas, entre elas Bruna Toledo.





"O encontro com ela enriqueceu muito o meu trabalho. Vencemos no Galpão como a cena mais votada e fomos a Mariana apresentar uma temporada. Tudo isso fortaleceu a nossa amizade e permitiu que o MAM nascesse."





Com vontade de sobra para trabalhar, as duas tinham interesse em explorar a temática da maternidade nas artes por meio de eventos, mostras, livros, rodas de conversa, residências e elaboração de políticas públicas para as áreas de cultura e urbanismo.





No final de 2019, elas promoveram duas edições de uma festa independente voltada para o diálogo entre arte e maternidade. "Foram dois encontros pensados para oferecer uma tarde agradável para as mães e para as crianças. Muitas artistas participaram não só como atrações, mas como nosso público. A partir daí, a gente criou uma rede de contatos muito importante e rica", comenta.





A ideia para a 1ª Mostra Arte na Maternidade, viabilizada com recursos da Lei Aldir Blanc, surgiu durante a pandemia, no final do ano passado. "Nós nos transformamos em uma rede de apoio para que as mães artistas não desistam de suas carreiras nem adiem sua entrada no mundo das artes", afirma Luciana Brandão.

FRONTEIRAS

SEgundo ela, a quarentena estreitou a relação entre as mães e as crianças, ao mesmo tempo em que borrou a fronteira entre a vida doméstica e o trabalho. Teresa, hoje com 3 anos, estudava em período integral. Desde março do ano passado, está em casa. A solução encontrada por Luciana foi permitir que ela tivesse um espaço em seu atelier.





1ª MOSTRA ARTE NA MATERNIDADE Neste domingo (9/5), na terça-feira (11/5) e na quarta-feira (12/5), no YouTube do Movimento Arte na Maternidade e no perfil @mam.artenamaternidade, no Instagram. Mais informações: www.facebook.com/mam.artenamaternidade.

TRECHO Manifesto do Movimento Arte na Maternidade (Bruna Toledo) Nesse turbilhão de nascimento de filhos e novas mulheres nos percebemos sobrecarregadas e impossibilitadas de laborar arte, de desfrutar arte, de celebrar arte.

E com o coração repleto de cores e esperanças que colhemos em cada segundo do maternar queremos aqui dizer que não vamos viver apesar dos nossos filhos, queremos viver atravessados por eles, coletando a sabedoria ancestral da lida com um ser em construção e da necessidade pulsante de olharmos para dentro de nós mesmas e diagnosticarmos a potencialidade como mães de mãos dadas em movimento.

E assim, teremos um arsenal fortalecido para olharmos em volta e questionar essa estrutura patriarcal: a falta de equipamentos públicos que dariam suporte para mães e crianças, a falta de políticas culturais que visam a reinserção de mães na cena da cidade através de fomentação, formação, restabelecimento de redes de trabalho. A hegemônica padronização estética curatorial que não suporta mulheres, negrxs e LGBTQI+ e mais uma infinidade de coisas.

A partir do questionamento se faz a nascitura de um embrião de mudança que germinará, depois de longo e custoso processo, o mundo onde a diversidade poderá ser contemplada em toda sua expressão e onde mães não terão mais que escolher entre sua vida profissional e seus filhos, ou entre os dois e sua saúde mental.

Porém, antes de encher a boca com palavras futuras convidamos todes a encher o presente com ações efetivas.

