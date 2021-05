Plataforma Embaúba Play estreia com mostra gratuita de 80 filmes nacionais

''Martírio'', de Vincent Carelli, retrata o universo indígena (foto: Embaúba/Divulgação)

Depois de funcionar três anos como distribuidora, a Embaúba lança nesta sexta-feira (14/5) sua própria plataforma de streaming. Em um mercado em alta, a Embaúba Play se distingue por exibir exclusivamente a produção autoral contemporânea brasileira dos últimos 15 anos, entre curtas, médias e longas-metragens. Depois de funcionar três anos como distribuidora, a Embaúba lança nesta sexta-feira (14/5) sua própria plataforma de streaming. Em um mercado em alta, a Embaúba Play se distingue por exibir exclusivamente a produção autoral contemporânea brasileira dos últimos 15 anos, entre curtas, médias e longas-metragens.





A plataforma estreia com cerca de 400 títulos em seu catálogo. Oitenta deles integram a 1ª Mostra Embaúba Play, que vai exibir gratuitamente, até 12 de junho, filmes divididos em seis seções. “Os programas são bem complementares e dão um bom panorama do cinema brasileiro”, afirma Daniel Queiroz, fundador da distribuidora e da plataforma.





INÉDITOS





Queiroz fez a curadoria do programa “10+15 – Pulsões de um cinema brasileiro”, que reúne 10 longas e 15 curtas. “É como um cartão de visitas. São títulos que não têm uma temática em comum, mas revelam a potência do cinema recente”, diz.





Entre esses filmes estão produções mineiras premiadas em festivais, caso de “Girimunho”, de Clarissa Campolina e Helvécio Marins Jr., “Ela volta na quinta”, de André Novais Oliveira, e “A vizinhança do tigre”, de Affonso Uchôa.





Quatro curadores convidados respondem pelas demais mostras. Júnia Torres assina o programa “A fluidez da forma no cinema indígena”; Tatiana Carvalho Costa selecionou títulos de realizadores negros para “Testemunhar, fabular, existir – Modulações de um quilombocinema brasileiro contemporâneo”; Ewerton Belico escolheu produções ligadas a biografias em “Também somos rascunhos”; e Victor Guimarães elegeu longas e curtas ligados ao cinema de invenção para “Orgia ou o cinema que cria”.





Os 50 curtas da mostra inaugural ficarão disponíveis durante todo o período do evento. Os longas, somente por três dias cada, formam 10 blocos de três filmes, totalizando 30 produções.





Em seu lançamento, a Embaúba Play fará um protesto contra o descaso com a Cinemateca Brasileira. Vai exibir o filme “A grávida da Cinemateca”, de Christian Saghaard, que acompanha Isabel, pesquisadora da instituição. Ela se descobre grávida ao mesmo tempo em que é informada do fechamento da instituição.



O mineiro ''Ela volta na quinta'', de André Novais Oliveira, foi premiado em vários festivais (foto: Embaúba/Divulgação)



LOCAÇÃO Paralelamente à mostra, o restante do catálogo estará disponível para locação. Os valores serão de até R$ 10 por título. “A maioria dos curtas é gratuita. Deixamos esse critério para o detentor dos direitos autorais”, acrescenta Queiroz. Ele espera chegar até o fim de 2021 com 500 títulos na plataforma.





“Grande parte dos filmes circulou por mostras e festivais, mas depois eles tiveram carreira comercial. Mais recentemente, muitos longas foram lançados nos cinemas – na maioria das vezes, em poucas salas e com horários restritos”, diz Queiroz. “Desde o início, a plataforma foi pensada como uma forma de ajudar a circulação dos filmes. Hoje estamos em outro cenário, com muitas plataformas e maiores possibilidades. Ainda assim, não existe outra com tal volume de filmes brasileiros”, finaliza.









EMBAÚBA PLAY

• Plataforma dedicada ao cinema brasileiro contemporâneo. A mostra inaugural vai exibir, até 12 de junho, 80 títulos gratuitamente. Acesso pelo embaubaplay.com.

O primeiro programa traz títulos não exibidos no circuito comercial, dois deles totalmente inéditos: “Aqui jaz teu esquema”, do mineiro Gabraz Sanna, e o documentário “Brizolão”, de Jéferson, sobre a educação pública no país a partir da experiência carioca dos Cieps, projeto de Leonel Brizola e Darcy Ribeiro.