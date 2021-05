Família Fox vive jornada paranoica em nova versão de 'The Mosquito Coast'

O casal Margot (Melissa George) e Allie Fox (Justin Theroux) impõe uma jornada alucinada pelo México aos filhos Dina (Logan Polish) e Charlie (Gabriel Bateman) (foto: APPLE/DIVULGAÇÃO)

Em nove anos, a família Fox teve seis identidades. Pai (Allie, papel de Justin Theroux), mãe (Margot, interpretada por Melissa George) e filhos (Dina, a atriz Logan Polish, e Charlie, o caçula, vivido por Gabriel Bateman) vivem fora do radar, no interior da Califórnia. Celulares estão proibidos (Dina se esconde para conversar com o namorado), os garotos não frequentam a escola e são educados em casa. A hipoteca está para vencer. É este o cenário inicial de "The Mosquito Coast", produção recém-chegada à plataforma Apple+.





FILME





Justin é sobrinho de Paul – os dois Theroux atuam também como produtores executivos da série, que traz para os dias atuais a trama sobre a família que deixa os Estados Unidos em busca de uma vida simples na selva da América Central. Com sua mente brilhante e desajustada, Allie Fox é inventor, capaz de criar a máquina que transforma fogo em gelo, e vive de pequenos bicos em uma empresa local de alimentos.





Anticonsumista ferrenho e crítico do american way of life, certo dia Allie avisa à família que todos têm de fugir. A polícia está chegando, só que, à exceção de Margot, os garotos (e o espectador tampouco) não sabem do que os Fox devem escapar.





Mas a coisa é séria, pois o FBI está na cola de Allie. Ele tem um lado Walter White (“Breaking bad”), capaz de absolutamente tudo para salvar sua família. O problema é que o personagem criado por Justin Theroux é de um egocentrismo irritante. Margot, a namorada desde os tempos de escola, aceita tudo o que o marido diz.





Não há qualquer chance para os filhos. Charlie, ainda pequeno, tem no pai o maior ídolo e mal conhece o mundo lá fora (quando ouve falar de jogos eletrônicos e internet, o menino não tem qualquer reação).





Mais bem desenhada das personagens, é a jovem Dina quem vai contestar as maluquices do pai. Ela só quer uma vida normal. Vai trazer problemas nos episódios iniciais, mas sua conversa com uma agente do FBI mostra que, a despeito do desejo de liberdade, foi educada sob os rígidos preceitos paternos. Em rápido telefonema, despeja um discurso sobre como o capitalismo joga fora aqueles que não consomem.





DARK WEB O objetivo dos Fox, em sua fuga desordenada, é chegar ao México, onde deverão se encontrar com uma figura da dark web que atende pela alcunha de Calaca. Para tal, se envolverão com coiotes e com a milícia. Tomadas panorâmicas do deserto e perseguição policial com final de tirar o fôlego marcam os dois primeiros episódios.





Allie promete o paraíso na Terra à família quando finalmente chegarem ao destino. Na história original, isso, obviamente, não acontece. E pelo clima de paranoia e de teorias da conspiração do personagem nesta nova versão, também não.





“THE MOSQUITO COAST”

• Série em sete episódios na Apple . Um novo capítulo a cada sexta-feira.

O terceiro dos sete episódios estreia nesta sexta-feira (7/5). Para os de boa memória, a série é a nova adaptação do romance homônimo lançado em 1981, do americano Paul Theroux, que gerou, em 1986, o longa-metragem de mesmo nome estrelado por Harrison Ford, Helen Mirren e River Phoenix.