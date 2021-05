Dança mineira é contemplada pelo Instituto Cultural Vale

Grupo Corpo, que planeja estrear novo espetáculo em 2021, foi um dos projetos contemplados pelo Instituto Cultural Vale (foto: José Luiz Pederneiras/DIVULGAÇÃO)

O Instituto Cultural Vale anunciou o patrocínio de oito projetos ligados à dança que deverão ser executados ainda em 2021. Espetáculos, festivais e escolas de formação receberão, ao todo, mais de R$ 8,5 milhões. Duas iniciativas mineiras foram selecionadas: Danças, Artes e Tramas e o Grupo Corpo.





O projeto sociocultural Danças, Artes e Tramas, do Instituto FRED, sediado em Contagem, na Grande BH, foi contemplado com R$ 400 mil. A iniciativa pretende apresentar novas possibilidades para pessoas em situação de risco e vulnerabilidade social.





Já o Grupo Corpo receberá R$ 2,2 milhões para a manutenção de suas atividades, além da realização de iniciativas nas regiões de atuação da Vale, não apenas em Minas Gerais, mas também no Maranhão, no Pará e no Espírito Santo. A companhia de dança pretende estrear novo espetáculo e promover aulas virtuais de dança e itinerâncias.





Os outros projetos que serão patrocinados pelo instituto são: os balés "O Lago dos cisnes" e "La sylphide", do Theatro Municipal do Rio de Janeiro; o balé "O corsário", da Escola de Dança Maria Olenewa (em parceria com o Municipal do Rio); a Cia de Dança Deborah Colker, com o espetáculo "CURA"; a Companhia Jovem de Ballet do Rio de Janeiro, idealizada pela bailarina e coreógrafa Dalal Achcar; a Cia de Dança do Pantanal; o Projeto Dança em Trânsito; e o Festival de Dança de Joinville.