Prefeitura de BH lança dois editais para fomentar atividades culturais

Circo, artes visuais, teatro, dança, música e literatura estão entre os projetos previstos no edital Multilinguagens (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)



Diante das restrições às atividades culturais presenciais impostas pela pandemia em Belo Horizonte, a Secretaria Municipal de Cultura (SMC) e a Fundação Municipal de Cultura (FMC) publicaram dois editais, no total de R$ 9,88 milhões, via Fundo Municipal de Cultura. As inscrições abertas até o fim de maio são voltadas a empreendedores culturais do município e contemplarão, inclusive, projetos com ações exclusivamente virtuais.





O edital Multilinguagens concentra a maior parte dos recursos financeiros. Ao todo, serão aplicados R$ 8,2 milhões em projetos de artes visuais, design, circo, dança, literatura, leitura, música, patrimônio e teatro. Também podem ser inscritas propostas multisetoriais, ou seja, que contemplam mais de uma linguagem artística.





As inscrições vão até o dia 28 e devem ser feitas por meio da plataforma on-line Mapa Cultural BH. Cada empreendedor deverá enquadrar o seu projeto em uma das linguagens contempladas. Eles devem incluir pelo menos uma ação de acessibilidade cultural, bem como de democratização do acesso com o objetivo de ampliar o alcance aos bens e serviços culturais.





As iniciativas devem prever também uma contrapartida sociocultural, ou seja, um "retorno social à população em virtude do apoio financeiro recebido pelo poder público". Segundo a SMC e a FMC, "encaixam-se ações como a doação dos produtos culturais a escolas públicas ou o desenvolvimento de ações em locais remotos ou em áreas habitadas por populações urbanas periféricas, entre outras".





Já o edital BH nas Telas é voltado para o setor audiovisual e destinará R$ 1,68 milhão a projetos de produções cinematográficas que "colaborem para a difusão de conteúdos das mais diversas regiões da cidade, favorecendo o desenvolvimento cultural de maneira igualitária e descentralizada". Para este edital, as inscrições vão até 31 de maio e também devem ser feitas por meio da plataforma on-line Mapa Cultural BH.





CATEGORIAS INÉDITAS

Em sua terceira edição, o edital traz duas categorias inéditas. Uma delas, batizada de Difusões, abrange não só festivais, mas também a manutenção de espaços culturais ligados ao audiovisual e propostas de distribuição independente de obras cinematográficas. A outra, intitulada Roteiro, atende projetos que resultem em roteiros de longas-metragens ou obras seriadas de qualquer gênero.





O BH nas Telas ainda conta com as categorias: Produção (documentário, ficção e animação), Jogos eletrônicos, Audiovisual comunitário e Pesquisa em formato livre – já existentes nas edições anteriores. Assim como no edital Multilinguagens, os projetos devem prever ações de acessibilidade e democratização, além de contrapartidas socioculturais.





De acordo com a SMC e a FMC, uma das principais premissas do Fundo é a seleção de projetos de todas as regiões da cidade. Os resultados de ambos os editais serão publicados no “Diário Oficial do Município”.





INSCRIÇÕES

Para o edital Multilinguagens devem ser feitas até 28/5. Já o BH nas Telas estará aberto até 30 de maio. Ambas por meio da plataforma on-line Mapa Cultural BH