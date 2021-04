Telo Borges lança o disco 'Floração' e convida todo mundo para dançar

O mineiro Telo Borges diz que seu novo disco %u201Cficou atual, pra cima e gostoso de ouvir%u201D (foto: Retrato P3 Estudio/Rodrigo Dai)

Tecno pop com grooves e batidas dançantes, além de harmonias do Clube da Esquina. Assim o cantor e compositor Telo Borges define o disco "Floração" (Tratore), cujo lançamento ocorrerá na sexta-feira (30/4), com live transmitida pelo Instagram e Facebook do artista.





Trata-se do remix de um trabalho de Telo realizado em 2008, que não chegou a ser lançado. Entre as faixas estão “Bom sinal” e “Tempestade”, gravadas anteriormente por Lô Borges, irmão dele, além de parcerias com Moisés de Souza, Antenor Pimenta e Márcio Borges, outro irmão.





A ideia do remix veio porque na gravação original as vozes ganharam densidade mais grave, conta Telo. “Na época, um dos produtores me convenceu a cantar no estilo João Gilberto e Tom Jobim, com a voz mais baixa. Isso fugiu muito da minha característica, aquela voz mais aguda e esganiçada, a coisa mesmo dos Borges, nossa família”, diz.





LINGUAGEM

Os agudos foram devidamente retomados em “Floração”. “Aproveitei que o projeto não chegou a ser lançado, pois ficou meio escondido dentro da minha obra. Pouca gente conhece, por isso optei pelo remix”, explica Telo. “Mas tudo numa linguagem contemporânea.”





“Floração” traz arranjos e samplers de Sérgio Vasconcelos. “Um guitarrista maravilhoso, o Alex Lisboa, arrasa em todas as faixas. O disco foi praticamente gravado por nós três”, completa Telo.





O repertório traz uma parceria dele com o produtor e compositor Moisés de Souza. “Tem outra com o meu irmão Márcio, três com letras e melodias minhas, além de duas com o poeta e escritor Antenor Pimenta: ‘Floração’ e ‘Monsueto’, balada superlegal”, enumera. “Ficou um disco atual, pra cima e gostoso de ouvir”, comemora.





Titane faz participação especial em vocalise na faixa “Floração”. Outras cantoras convidadas são Carol Gualberto e Samantha Carpinelli. Telo lança um disco alegre, apropriado para estes dias difíceis de confinamento social. “Tenho certeza de que quem escutar vai querer dançar, dar uma sacudida, não vai conseguir ficar quieto.”





A pandemia não impediu o cantor e compositor de trabalhar. “Consegui patrocínios e fiz lives como a ‘Quatro irmãos’, muito visualizada na internet. Participaram o Lô, eu, Flávio Venturini e Cláudio Venturini. Também fiz outras sozinho, além daquelas com o Lô e com o Cláudio. Não parei em nenhum momento e ainda aproveito a pandemia para compor”, diz.

O outro disco dele já está pronto. Chama-se “Telo” e foi viabilizado por leis estaduais de incentivo. “Como não se pode fazer shows atualmente, estou buscando patrocínio para o lançamento virtual”, informa.





O projeto inclui seis shows que o cantor pretende transformar em lives com convidados. “O disco tem participações de Guilherme Arantes, Samuel Rosa, Toninho Horta, Flávio Renegado e Ricardo Feghali, do grupo Roupa Nova, entre outros.”





Tudo ainda está em negociação. “Por isso resolvi passar ‘Floração’ na frente do ‘Telo’. Mas também levei em consideração a linguagem. Cheguei à conclusão de que ‘Floração’ está mais atual do que ‘Telo’”, afirma.





CLUBE

Integrante da família Borges, dona da famosa casa do Clube da Esquina em Santa Tereza, Telo começou a estudar piano aos 13 anos e compôs a primeira música aos 14. Tecladista, vocalista e violonista, fez parte das bandas de Milton Nascimento, Beto Guedes, Lô Borges e Flávio Venturini.





Em 2003, Telo ganhou o prêmio Grammy Latino na categoria melhor canção brasileira com “Tristesse”, parceria dele com Milton Nascimento.









REPERTÓRIO





>> “Bom sinal”

De Telo Borges e Márcio Borges





>> “Tempestade”

De Telo Borges





>> “O que você deixou pra mim”

De Telo Borges





>> “Monsueto”

De Telo Borges e Antenor Pimenta





>> “Floração”

De Telo Borges e

Antenor Pimenta





>> “Meu amor por você”

De Telo Borges





>> “Pra ver você”

De Telo Borges e Moisés de Souza









“FLORAÇÃO”

De Telo Borges

Sete faixas

Tratore

Live de lançamento na sexta-feira (30/4), às 20h, no Instagram e Facebook do artista