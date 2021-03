Lives de volta? Kleiton & Kledir e Oswaldo Montenegro fazem shows

se apresentam direto do Rio de Janeiro durantedo “Música #emcasacomsesc”, transmitida neste sábado (20/3), às 19h, pelo Instagram (@sescaovivo) YouTube (@sescsp) . A dupla gaúcha, que completou 40 anos de carreira em 2020, mostra composições que fazem parte de sua trajetória artística, como "Vira virou", "Fonte da saudade", "Paixão" e "Nem pensar". Os músicos responderão às perguntas do público durante a apresentação.

OSWALDO MONTENEGRO

faz live em comemoração ao Dia Internacional da Felicidade, neste sábado (20/3), às 19h30, com transmissão no canal do YouTube do Instituto Feliciência . Promovida pelo Instituto Feliciência, a apresentação contará com os principais sucessos emplacados pelo cantor e compositor durante seus mais de 40 anos de carreira.