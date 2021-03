Escrevivência de Conceição Evaristo inspira a peça 'Insubmissa negra voz'

Frederico Gandra*

A obra da autora mineira Conceição Evaristo inspira a peça on-line “Insubmissa negra voz”, do grupo carioca Cia. Teatro Íntimo. Baseados no conceito de escrevivência, os textos se relacionam às experiências das próprias atrizes para discutir a realidade das mulheres pretas. A temporada gratuita, com quatro espetáculos, vai deste sábado (20/3) a 28 de março.





“O mais legal, o mais bonito no texto da Conceição é a escrita que atravessa a vida”, afirma a atriz Tatiana Tiburcio, codiretora do espetáculo. Por sugestão da própria autora, ela foi convidada por Renato Farias para dirigir a peça em parceria com ele. “Quando ele me contou isso, me senti na obrigação de aceitar. Foi bonito, me senti muito lisonjeada”, comenta Tatiana.

SILÊNCIO

A aclamada escrevivência de Conceição Evaristo traduz a experiência dos afrodescendentes por meio da escrita. “Ela (Conceição) dialoga com uma parcela imensa da população que é silenciada na literatura, não por vontade própria”, explica Tatiana Tiburcio.





A construção das cenas parte de uma seleção de poesias, contos e trechos dos livros de Conceição que se relacionam com as experiências das atrizes Anna Paula Black, Damiana Inês, Luciana Lopes e Tatiana Tiburcio.





“Ao ler os textos, a gente conseguia identificar exatamente o sentimento a que ela está se referindo. Imediatamente, aquela escrita trazia memórias. Enquanto mulheres negras, estamos vivendo a mesma situação com cenários diferentes, mas exatamente pelo mesmo motivo”, observa a atriz.





Os afrodescendentes representam 54% da população do Brasil, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mas a história do negro é pouco contemplada pela indústria cultural.





Ao explorar tramas vivenciadas pelas atrizes, o espetáculo ressalta o protagonismo dessas mulheres. “É uma forma de continuar existindo, se fazer visível e dividir essa visibilidade com outras. Mostrar para as mulheres que elas não estão sozinhas em seus dramas. E também apresentar para o sujeito não negro este pequeno grande universo”, observa Tatiana.





Foi um desafio adaptar a peça, que tem cerca de 60 minutos, para o formato on-line. Traduzir a experiência dos atores no palco para telas de computador e smartphones, unindo teatro e tecnologia, foi um obstáculo contornado pelo elenco, conta a codiretora de “Insubmissa negra voz”. “Entre erros e acertos, a gente conseguiu descobrir o nosso jeito de fazer.”





Além das quatro sessões da peça, serão realizados a oficina on-line “Negro olhar”, ministrada por Tatiana Tiburcio, e um bate-papo, em 27 de março (logo após o espetáculo), com a escritora e pedagoga Kiusam de Oliveira, doutora em educação e mestre em psicologia pela USP.





DRAMATURGIA

A oficina discutirá a construção e a representação do tema racial na dramaturgia. Vai abordar questões comuns ao ser humano pela ótica do sujeito negro, por meio dos autores Abdias Nascimento, Amiri Baraka e Aldri Anunciação.





Tatiana Tiburcio observa que o público desconhece boa parte desses escritores, cuja obra não tem visibilidade no país. “A importância de trazer esses textos para a luz, digamos assim, é a possibilidade de propagar essa visão para o maior número de pessoas possível. Isso só tende a enriquecer o olhar de todos nós”, conclui. A oficina gratuita está marcada para 23 e 25 de março. O projeto do grupo carioca foi viabilizado pela Lei Aldir Blanc.





