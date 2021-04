Orquestra Ouro Preto faz concerto com releituras da banda A-ha

O concerto será no Grande Teatro do Sesc Palladium, em Belo Horizonte e não estará aberto ao público, sendo transmitido ao vivo no canal da orquestra no Youtube (foto: Reprodução/Orquestra Ouro Preto)

Quem curte a musicalidade dos anos 1980 certamente já cantou o sigle “Take On Me”, da banda norueguesa A-ha, e agora terá a oportunidade ouvir uma releitura da música e de vários outros hits ao som da Orquestra Ouro Preto (OOP). Quem curte a musicalidade dos anos 1980 certamente já cantou o sigle “Take On Me”, da banda norueguesa, e agora terá a oportunidade ouvir uma releitura da música e de vários outros hits ao som da(OOP).

Do new wave e do pop rock aos violinos, violas ou violoncelos, a produção musical da orquestra, que completa 21 anos de atividades ininterruptas, se reafirma na vanguarda. De acordo com o regente e diretor artístico, o maestro Rodrigo Toffolo, "o encontro da música erudita com os sintetizadores que revolucionaram a cultura musical da década de 80 foi idealizado por mim e teve arranjos do compositor e arranjador, Fred Natalino".

O multi-instrumentista e compositor Paulim Sartori explica que foi um desafio montar o concerto porque não é comum uma orquestra de cordas ser acompanhada pelo som de sintetizadores.

“Nossa proposta é resgatar os sons que compõem o universo sonoro do A-ha, característico desse repertório dos anos 80, tocando os sintetizadores ao vivo para transportar a memória das pessoas através da música”, disse.

Alcançar a memória afetiva do público é uma das propostas da Orquestra Ouro Preto e, segundo o maestro Rodrigo Toffolo, o A-ha marcou a história de uma geração que curtiu a vida a todo o vapor, sem telefone celular, sem redes sociais, mas com muita música, cores, personalidade e estilo.

“Queremos tocar a memória afetiva das pessoas, num clamor pelos bons momentos que ficaram para trás. Além disso, é importante homenagear não só o sucesso avassalador feito pelo trio como também fazer justiça a algo que é muito pouco falado: a extrema qualidade musical do grupo”, destaca Toffolo.





A-ha no Brasil em 2022

Em 2020, o grupo musical de Oslo, na Noruega formado por Morten Harket, nos vocais, Magne Furuholmen, nos teclados e Pål Waaktaar, na guitarra, estava com uma turnê extensa em território brasileiro em comemoração aos 35 anos de "Hunting High and Low", primeiro disco do A-ha, responsável pelo hit absoluto "Take On Me". Devido à pandemia do coronavírus, a turnê foi cancelada.





O A-Ha anunciou, nessa terça-feira (27/04), em suas redes sociais que a passagem de sua turnê Hunting High and Low pela América do Sul vai ocorrer em 2022.









Segurança

Em relação às medidas de prevenção à COVID-19 não haverá presença de público no concerto. Todos os protocolos de saúde e segurança serão seguidos e toda a equipe de músicos e produção será testada com o exame RT-PCR, padrão ouro.

O concerto, patrocinado pelo Instituto Cultural Vale, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura do governo federal, será no Grande Teatro do Sesc Palladium, em Belo Horizonte.





Solidariedade

Durante o espetáculo, um QR code ficará disponível para a plateia virtual e quem acessar poderá também participar da parceria que une música e solidariedade, iniciada em 2020 com o Mesa Brasil Sesc.



O público poderá contribuir com o programa nacional de segurança alimentar e nutricional, que distribui alimentos para famílias carentes, dedicado ao combate à fome e ao desperdício.

Agenda OOP





Na agenda de 2021, além da homenagem ao A-Ha, a Orquestra Ouro Preto apresentará espetáculos que vão desde uma parceria inédita com João Bosco, uma homenagem ao músico mineiro Vander Lee, passando pelo jazz de Duke Ellington até o rock grunge do Nirvana.



“Queremos levar experiências memoráveis ao público. Há alguns anos, estamos modernizando o conceito de orquestra. Orquestra pode, sim, ser uma coisa jovem, uma coisa massa, legal de assistir. Não precisa ser chata”, finaliza Toffolo.