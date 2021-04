Quarentão, Diogo Nogueira faz live para celebrar aniversário

Diogo Nogueira faz 'almoço de família' virtual para celebrar aniversário (foto: Leandro Ribeiro/DIVULGAÇÃO)





Diogo Nogueira fará 40 anos nesta segunda (26/4), mas a festa on-line será realizada neste domingo (25/4). Às 12h, com transmissão em seu canal no YouTube, o cantor e compositor apresenta a sua “Live de aniversário”, misturando música e comida.



O espírito é ser um almoço de família, com Diogo preparando pratos, como um bom chef que é, bolo de aniversário, conversas com os fãs e várias surpresas. São muitas lembranças nesta data.



Seu pai, João Nogueira, faria 80 anos em 12 de novembro deste ano e seu LP “Homem dos quarenta”, de 1981, hoje raro, também celebra 40 anos e traz na letra da música que dá título ao disco versos mais que atuais do parceiro Paulo César Pinheiro: “Olha só quem chegou/ É o homem da faixa dos 40 e tal /Diz que é o bom... falador.../ Chega botando banca com o pessoal/ Cá pra nós seu doutor/ Ele que não nos leve a mal/ Já deve ter feito o seu abdominal...”





Queria ser jogador de futebol, mas uma lesão no joelho o tirou dos campos. Artista multimídia, estreou como ator no musical “SamBRA”, que marcou o início das comemorações do centenário do samba em 2015.



É também apresentador do programa "Samba na Gamboa", exibido na TV Brasil e TV Cultura. Mesmo na pandemia, continuou produzindo e lançando músicas e projetos especiais. Seu livro de culinária digital, "Diogo na cozinha", com suas 20 receitas preferidas, foi indicado entre os 12 melhores livros de comida do mundo na categoria "Celebrity Chef – World" pelo Gourmand Internacional. Diogo tem 13 anos de carreira. Nasceu com o DNA do samba e cresceu embalado por choros e muito batuque em cantorias promovidas em casa pelo pai com mestres da MPB e do samba.