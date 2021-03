Diogo Nogueira apresenta seu novo álbum, 'Samba de verão', em show na TV

Novo trabalho de Diogo Nogueira foi gravado em uma balsa na Baía de Guanabara (foto: Instagram/REPRODUÇÃO )

apresenta seu mais, “Samba de verão, nesta sexta-feira (19/3), às 22h45, no “Música na Band”. Gravado em uma balsa na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, o projeto foi dividido em três partes: “Sol”, “Céu” e “Lua”, reunindoentre músicas inéditas, autorais e regravações.Filho do cantor e compositor, Diogo cresceu rodeado de muito batuque em cantorias promovidas pelo pai. Apesar de passar toda a sua infância e adolescência nessas rodas de samba, ele sonhava mesmo em ser jogador de futebol, mas uma lesão no joelho o afastou dos campos.Com o ocorrido, resolveu mudar de ideia e passou a investir na música. Com 11 anos de carreira, Diogo coleciona sucessos, entre eles, “Pé na areia”, “Clareou”, “Deixa eu te amar”, “Descobridor dos sete mares” e “Ex-amor”.