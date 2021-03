Diego Moraes interpretará o repertório do disco "Transa", gravado em Londres, em 1971 (foto: Acervo)

Caetano Veloso será um dos homenageados na 24ª edição do Cultura Inglesa Festival, que até 28 de março oferecerá programação extensa de cinema, música, teatro, poesia, animação, artes visuais e cultura digital. Estarão em pauta discussões sociais relevantes para o Brasil e o mundo. Caetano Veloso será um dos homenageados na 24ª edição doque até 28 de março oferecerá programação extensa de cinema, música, teatro, poesia, animação, artes visuais e cultura digital. Estarão em pauta discussões sociais relevantes para o Brasil e o mundo.









Na plataforma on-line desenvolvida para o festival , o público encontrará artistas brasileiros consagrados em diálogo com a cultura britânica e a língua inglesa.

Em formato jazzístico, o repertório terá canções do disco “Transa”, gravado em 1971, em Londres, quando Caetano Veloso estava exilado em Londres após ser perseguido pela ditadura militar. Os arranjos e a direção musical do show levam a assinatura de Rui Barossi.









"Fiquei impressionado com a sensibilidade do Caetano para colocar em palavras as sensações que temos num país estrangeiro" Diego Moraes, cantor e compositor"





Diego recebeu o convite para participar do festival quando morava na Califórnia (EUA). Ficou ainda mais animado ao saber que o próprio Caetano havia participado do evento. A live do baiano ocorreu em 7 de março, quando ele conversou com o poeta, escritor e compositor Felipe Franco Munhoz sobre sua vivência em Londres e a influência da cultura britânica no processo criativo de “Transa”. Até 28 de março, essa live ficará disponível no site do evento.

Diego adianta que interpretará o repertório do álbum e também outras canções que Caetano cantou em inglês. “Estarei acompanhado por um jazz trio, pois gosto muito dessa formação. Acho 'London London' e 'Maria Bethânia' duas obras-primas. Essa última reflete muito bem a preocupação dele, quando morava em Londres, de que a irmã não se vendesse às gravadoras e perdesse seu propósito enquanto artista”, diz.





Doze canções formam o repertório desta noite. “Fiquei impressionado com a sensibilidade do Caetano para colocar em palavras as sensações que temos num país estrangeiro”, comenta Diego, que lançou os álbuns “Meus ídolos” e “#Équeeuandodeônibus”.





Depois de lançar EP e dois singles nos Estados Unidos, ele voltou para o Brasil. “Aqui é o clima perfeito. Compus um novo álbum no isolamento e quero gravá-lo no segundo semestre, quando a gente já estiver vacinado”, diz. “Será com um coral, somente arranjos de vozes.”





Feliz em voltar ao palco, Diego fez seu último show há mais de um ano. “Nem sei como será a minha reação, pois faz muito tempo que não me encontro com uma banda. A apresentação no festival será no teatro, com equipe reduzida”, explica.





Carreira começou no "Ídolos"

Diego Moraes ficou conhecido ao participar do programa “Ídolos”, exibido pelo SBT/Alterosa. Em 2011, participou da festa do 21º Prêmio da Música Brasileira, dividindo o palco com Lenine e Caetano Veloso, entre outros destaques da MPB.





Como intérprete, Moraes venceu vários festivais no Brasil. Em 2015, ao lado de Caio Prado e Daniel Chaudon, criou o Não Recomendados, cujo objetivo é questionar padrões intolerantes e preconceituosos da sociedade. O projeto contou com apoio de Ney Matogrosso, Karina Buhr e Maria Gadú, entre outros artistas.





O Não Recomendados continua firme, afirma Diego. “Como cada um mora em um estado, a gente não funcionou muito no modo pandêmico. O Caio vive no Rio de Janeiro, o Daniel em Santa Catarina, eu estava morando nos Estados Unidos e agora estou em São Paulo”, explica.