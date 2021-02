"Gosto de ver Caetano irritado. Ele se acha o dono da verdade", diz Fagner

(foto: Jorge Bispo/Divulgação )





FAGNER ALFINETA CAETANO

NO #PROVOCA





O cantor e compositor Fagner é o convidado de Marcelo Tas no #Provoca desta terça-feira (16/2), às 22h, na TV Cultura. No programa, o artista cearense fala sobre o seu pai, conta a história do fuzilamento de seu avô no Líbano e homenageia Belchior com a música Espacial – pouco conhecida pelo público e que não cantava há 40 anos. Fagner ainda conta detalhes de histórias vividas com Pelé, a viagem para a Rússia com Aécio Neves, elogia Gilberto Gil e comenta que adora ver Caetano Veloso irritado. "Eu gosto muito de ver o Caetano irritado politicamente. Porque ele se acha o dono da verdade. Não é bem assim... Ele é um artista da maior importância, tem uma influência enorme, uma história". Quanto a Gilberto Gil, destaca: "Acho o Gil talvez um dos artistas mais geniais da música brasileira".





DOCUMENTÁRIOS

MuSICAIS

(foto: Curtaon!/DIVULGAÇÃO )



Está disponível no Curtaon! – Clube de documentários do Now, três fimes que trazem música e um pouco da trajetória de três artistas: Gilberto Gil, Alceu Valença e Clara Nunes. Kaya n’gan daya – show ao vivo do disco homônimo de Gilberto Gil, filmado na cidade de São Paulo, em dezembro de 2001, é um dos títulos disponíveis. O álbum foi uma homenagem do baiano a Bob Marley. Alceu – Na embolada do tempo viaja pelos 45 anos de carreira do cantor e compositor Alceu Valença: da infância na cidade de São Bento do Una, no agreste pernambucano, até seu sucesso. Clara estrela é dedicado a Clara Nunes. Conhecida pela mistura de ritmos e pluralidade musical, a cantora e compositora conquistou o Brasil com sambas como O mar serenou e Conto de areia. O filme resgata a carreira da artista, com narração da atriz Dira Paes.





SAMBISTAS MINEIROS

WEBSÉRIE COM MANDRUVÁ

(foto: Almanaque do Samba/DIVULGAÇÃO)



Na terceira e última temporada da websérie Sambista da vez, o convidado é Mandruvá, da velha-guarda do samba de Belo Horizonte. O episódio vai ao ar no dia do aniversário do artista, nesta terça-feira de carnaval (16/2), às 19h, no canal o Almanaque do Samba, no YouTube. O programa também conta com a participação do violonista Bruno César, que acompanhou Jamelão em suas últimas apresentações. Cidadão honorário de BH, Mandruvá faz parte da história do carnaval há mais de 40 anos. Além de intérprete, é compositor. Em 2010, emplacou cinco sambas-enredo na Avenida Afonso Pena. Participou e foi campeão por várias escolas e blocos caricatos, como Aflitos do Anchieta, Acadêmicos de Venda Nova, Unidos dos Guaranis, Canto do Alvorada, Monte Castelo e Cidade Jardim, entre outros.





SAMBA DE NOEL

RODA VIRTUAL

(foto: Ayala/Divulgação )



Samba de Noel, tradicional roda de samba de BH, completa 12 anos e para comemorar promove dois shows on-line. A primeira apresentação será nesta terça-feira (16/2), às 16h, e contará com Aline Calixto, Manu Dias, Índio da Viola, Gustavo Maguá e Álvaro Ferr. O rapper Flávio Renegado fará participação especial. O segundo show está marcado para o sábado (20/2), às 18h. Sambistas e músicos da cena belo-horizontina e nacional vão participar: Fabinho do Terreiro, Gisele Couto, Cinara Ribeiro, Bruno Cupertino e Toninho Geraes, uma das principais figuras do samba brasileiro. As duas transmissões serão feitas pelo canal no YouTube do Robson Batata (http://bit.ly/3qi5fvW).





JULIO BRESSANE

HOMENAGEM

(foto: CANAL BRASIL/DIVULGAÇÃO)



Um dos maiores nomes do cinema de invenção, Julio Bressane ganha homenagem no Canal Brasil no mês em que completa 75 anos. Entre hoje (16/2) e 25/2, às terças, quartas e quintas, a partir da 0h30, o canal exibe uma mostra com seis dos seus principais filmes. Vão ao ar, na seguinte ordem: Matou a família e foi ao cinema (1969), Filme de amor (2003), A erva do rato(2008), Dias de Nietzsche em Turim (2001), Educação sentimental (2013) e Cleópatra. Escritor e cineasta, Bressane ficou conhecido pela capacidade de rodar longas com baixo orçamento e em pouco tempo, marcas do Cinema Marginal nos anos 1960 e 1970.





TODOS OS MORTOS

ESTREIA

(foto: CANAL BRASIL/DIVULGAÇÃO)



Ainda no Canal Brasil, só que mais cedo, às 19h50, a estreia de Todos os mortos, de Marco Dutra e Caetano Gotardo. Ambientado em São Paulo, em 1899, o filme traz a história das famílias Soares e Nascimento. Enquanto as irmãs Soares, da aristocracia paulista, entram em ruínas com a abolição da escravidão, a família Nascimento, anteriormente escravizada, vive em uma sociedade sem lugar para negros libertos. O filme foi indicado ao Urso de Ouro no Festival de Berlim e levou os prêmios de melhor trilha sonora (assinada por Salloma Salomão), melhor ator coadjuvante (Thomás Aquino), e melhor atriz coadjuvante (Alaíde Costa), no Festival de Gramado.





MARIA LUIZA

MULHER TRANS NA FAB





Vencedor do Humano Film Festival, o documentário Maria Luiza será exibido nesta terça-feira (16/2), também no Canal Brasil, às 11h40. O filme conta a história da primeira mulher trans da Força Aérea Brasileira (FAB), da descoberta da identidade de gênero ao reconhecimento do nome social em documentos pessoais. A produção também investiga os motivos pelos quais Maria Luiza foi impedida de continuar a exercer sua atividade militar como mecânica de aviação.





ORQUESTRA OURO PRETO

SELEÇÃO PARA JOVENS





A Orquestra Ouro Preto abre três vagas para o edital de seleção destinadas a jovens músicos, com idade entre 18 e 28 anos. As inscrições estão abertas até 25 de fevereiro, sendo 1 vaga para violino, 1 para viola e 1 vaga para contrabaixo. A seleção será virtual, e as audições serão realizadas por meio da análise dos vídeos enviados. Os candidatos deverão executar duas peças ou movimentos de livre escolha dentro da literatura do instrumento, sendo exigido que os movimentos sejam contrastantes, ou seja, um mais lento e outro mais dinâmico. O edital com as informações completas e a ficha de inscrição estão disponíveis no site www.orquestraouropreto.com.br.





ARENA DA CULTURA

INSCRIÇÕES





A Secretaria Municipal de Cultura e a Fundação Municipal de Cultura estão com inscrições abertas para as atividades da Escola Livre de Artes Arena da Cultura para o primeiro semestre de 2021. Dando continuidade à proposta de formação artística Escola Expandida, iniciada no ano passado, a escola promove atividades formativas em artes e cultura exclusivamente no modelo virtual durante este período de pandemia. São oferecidas cerca de 2 mil vagas em todas as áreas artísticas da Escola Livre – artes visuais, audiovisual, bastidores das artes, circo, dança, design popular, gestão e produção cultural, música, patrimônio cultural e teatro –, além de encontros virtuais voltados para estudos sobre cultura da infância. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até dois dias úteis antes da aula inaugural de cada curso pelo www.pbh.gov.br/escolalivredeartes, no qual também consta programação completa. Informações: secretaria.ela@pbh.gov.br.





CLÍNICA ANIMAL

DÉCIMA TEMPORADA





Clínica animal com Dr. Pol estreia sua décima temporada nesta terça-feira (16/2), às 21h45, no Nat Geo Wild. Na nova leva de episódios, Dr. Pol continua seu trabalho em Michigan, cuidando de animais da zona rural e trabalhando 14 horas por dia para ajudar a sua comunidade e qualquer animal que esteja doente ou precisando de cuidados.