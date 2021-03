Gonzaguinha e Luiz Gonzaga são homenageados em show nesta quinta

Mariana Secron homenageia seus ídolos Gonzagão e Gonzaguinha (foto: Cris Vicente/divulgação)

A cantora cariocafará show-homenagem aos seus grandes ídolos: Gonzaguinha e Luiz Gonzaga, nesta quinta-feira (18/3), às 20h, dentro do, que será transmitido pelo YouTube da artista. A apresentação contará ainda com a participação de Daniel Gonzaga, neto de Luiz Gonzaga, que vai trazer suas canções autorais para complementar a homenagem à família.são os grandes ídolos da cantora, ouvidos e amados desde criança, por influência da mãe e da avó, que também são cantoras.O repertório vai representar o sertão, com músicas como “Vida de viajante” e chegando às faixas mais modernas, como “Comportamento geral”, de Gonzaguinha e “Concreto”, de Daniel Gonzaga. Mariana também lançou recentemente em seu canal no YouTube uma websérie documental em três episódios que trazem os bastidores do show, além de depoimentos de Daniel e de toda a família Secron sobre a paixão pelos Gonzagas.