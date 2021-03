Laura Nielsen encena o monólogo 'Ana C.' em sua sala (foto: Thais Grechi/divulgação)

Criado a partir de poemas de Ana Cristina César (1952-1983), o solo “Ana C.”, que inicia temporada virtual nesta quinta-feira (18/3), está longe de ser uma peça sobre a vida da poeta. Na verdade, o texto remete a questões existenciais suscitadas pela poesia dela para mostrar o impacto disso sobre uma atriz de 39 anos que passa a quarentena no Rio de Janeiro.





Quem dá vida à personagem é Laura Nielsen, também responsável pela dramaturgia e direção, ao lado de Thaís Grechi. Da sala de seu apartamento, ela encena o processo de criação da peça, que coincidiu com sua mudança para o imóvel onde mora atualmente.

“Sou eu e não sou eu. É a minha casa, me coloco no texto, mas tem todo um trabalho de construção por trás, o que revela meu encontro com a obra da Ana Cristina César e a maneira como ela me atravessa”, conta Laura.





Peça intercala cenas ao vivo e gravadas



O caos da mudança, em plena pandemia, e o reencontro dela com arquivos, cartas e diários pessoais foram registrados em vídeo e serão incorporados no espetáculo, entrelaçando vida e obra. Por isso, a transmissão, via YouTube, intercala cenas ao vivo e inserções visuais previamente gravadas.





“O foco é a criação a partir da obra poética. Em nenhum momento há dados biográficos da poeta. Não conto a história de vida dela, mas trago muitos poemas para o espaço cênico”, explica a atriz.





Descrito como experimental, “Ana C.” se inspirou nos poemas “Soneto”, “Vacilo da vocação”, “Poema óbvio” e “Samba-canção'', este último na voz da própria poeta, em gravação recuperada por Laura e Thaís.





“Um dos nossos maiores desafios foi transpor a linguagem poética densa e complexa de Ana Cristina Cesar para a cena em formato on-line, que se apresenta como um híbrido de teatro e cinema. Minha experiência é toda ligada ao teatro, e agora me vejo desafiada a explorar as possibilidades do audiovisual”, diz Laura.





Depois de 28 de março, a filmagem do espetáculo ficará disponível até 15 de março no canal Ana C, no YouTube.









“ANA C.”

Direção: Laura Nielsen e Thaís Grechi. Com Laura Nielsen. Transmissão via YouTube em 18, 20, 21, 27 e 28 de março, às 19h e às 21h. Gratuito. Informações: www.facebook.com/anacteatro