Gabriel Morais quer romper a barreira da zona de conforto em 'O espigão'

O ator Gabriel Morais quer tirar o público da zona de conforto (foto: Acervo)





Irmão e irmã se apaixonam pela mesma mulher. Ele consegue conquistá-la, os dois vivem um romance, mas logo é trocado. Quinze anos depois, os dois se reúnem para colocar um ponto final na história.





“O espigão”, espetáculo virtual que Esse é o ponto de partida deespetáculo virtual que estreia nesta quinta-feira (18/3), às 20h, pelo Zoom. O ator mineiro Gabriel Morais recebe o público para visitar as memórias de uma história pessoal na tentativa de reelaborar o que viveu.









Devido à pandemia, o projeto original não saiu do papel. Contemplado pela Lei Aldir Blanc, a solução encontrada foi encená-lo via Zoom.





“Um de nossos pedidos, antes de começar a peça, é que as pessoas mantenham as câmeras abertas. Isso faz parte da dramaturgia, preciso ver todas elas, é preciso que elas se vejam. Isso tira todo mundo da zona de conforto, é uma tentativa de responder ao desejo do texto”, explica o ator.





Dirigida por Natasha Corbelino, a peça também apresenta a ótica da irmã, vivida pela atriz Mariah Miguel. (GA)









“O ESPIGÃO”

Direção: Natasha Corbelino. Com Gabriel Morais e Mariah Miguel. Até 28 de março, com sessões às quintas, sextas e sábados, às 20h, e domingos, às 19h. Gratuito. Retirada de ingressos pelo Sympla