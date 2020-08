Recuperado da COVID-19, Diogo Nogueira retoma 'lives' de domingo

Apresentadas no horário do almoço de domingo, as lives mensais de Diogo Nogueira envolvem também a preparação de um prato, cuja receita ele ensina. Hoje, o menu será picadinho carioca (foto: Leandro Ribeiro/Divulgação) "Quando a notícia chega para as pessoas, parece que você está morrendo. É estranho, mas você olha as notícias e vê só morte. Outro dia vi a história de uma senhora de 100 anos que tinha se recuperado. Isto vai muito do organismo de cada um" Diogo Nogueira, cantor

É com picadinho e o samba de João Nogueira (1941-2000) que Diogo Nogueira retorna hoje (23) às lives dominicais – a partir das 12h, no YouTube. A transmissão ocorre três semanas após o previsto. Programada para 2 de agosto, em celebração ao Dia dos Pais, a live teve que ser adiada porque foi precisamente naquele período que o cantor e compositor de 39 anos foi diagnosticado com a COVID-19.





“Quando a notícia chega para as pessoas, parece que você está morrendo. É estranho, mas você olha as notícias e vê só morte. Outro dia vi a história de uma senhora de 100 anos que tinha se recuperado. Isto vai muito do organismo de cada um. Eu fiquei em casa, não tive nada, apenas febre no primeiro dia e, depois, uma sensação de gripe. Mas fiz todos os exames e não tive nada no pulmão”, afirma o cantor, comemorando a plena recuperação.





E a festa vai ser grande. Para tocar o repertório de João, morto há 20 anos, aos 58, em decorrência de um infarto, seu filho Diogo estará acompanhado de sete músicos. Sambas conhecidos, boa parte deles parcerias de João com Paulo César Pinheiro (Poder da criação, Espelho, Mineira e Batendo à porta) deverão estar no show. Diogo promete também algumas canções dele.





É música, mas é comida também. Em vez de fazer igual, Diogo resolveu fazer diferente. Com a explosão das lives desde o início da pandemia, com artistas populares disputando o horário nobre (noites de sexta e sábado) nas plataformas de streaming, ele foi por outro caminho.





Adicionou à música e à cerveja (uma marca patrocina suas transmissões) a gastronomia. E fez da live um programa para a família, sempre na hora do almoço de domingo, a tradicional ocasião de reunião familiar.

"É uma experiência nova (show em drive-in), tenho amigos fazendo: Ivo Meirelles, Leandro Hassum, Mumuzinho. Fomos entendendo como funciona e vimos como pode ser interessante, sem nenhum problema. Mas é cada um no seu quadrado" Diogo Nogueira, cantor





REFERÊNCIA

“Felizmente, a minha live virou referência, quase um programa de televisão. Se vai ficar ou não (quando a pandemia finalmente se for), só com o tempo irei entender. Mas as marcas (de produtos) continuam pedindo, e os fãs pedem para que seja todo domingo. Não dá, tem que adequar muita coisa. O que conseguimos é uma por mês”, diz.





Diogo começou a desbravar o universo das transmissões on-line no final de abril. “Eu precisava de um diferencial. Sempre cozinhei nos finais de semana para a minha mãe, minhas irmãs e os amigos. E, antes de começar com as lives, lancei um livro de culinária (o e-book Diogo na cozinha). Veio a ideia de cozinhar.”





Desde então, ensinou a fazer arroz de polvo, de frutos do mar e moqueca. Como são 21 receitas, ele já pensa em uma segunda edição. “Minha família sempre foi muito festeira. Então, desde bem pequeno eu ficava em casa prestando atenção na minha mãe e no meu pai cozinhando. Já na adolescência passei a fazer o básico, bife, ovo, arroz.” Hoje, vai preparar o típico picadinho carioca, com arroz, farofa, banana à milanesa e ovo poché.





Na parte musical, a live ainda dará destaque ao novo single de Diogo. Gravado durante o período de isolamento social e lançado no início de agosto, quando o cantor se recuperava do novo coronavírus em casa, Princípio, meio e fim (Serginho Meriti e Claudemir) é seu primeiro lançamento desde o álbum Diogo Nogueira ao vivo em Porto Alegre, que veio a público em março, uma semana antes de a pandemia ser declarada.





SUPERAÇÃO

A canção, que já foi gravada por outros intérpretes (grupos Inovasamba, 7 na Roda e Bom Gosto, este com Jorge Aragão, além do próprio Meriti), tem letra sobre superação e fala a respeito de encontrar um caminho em meio às dificuldades. É aberta com o Salmo 91:7 (“Mil cairão ao teu lado”). “Sou uma pessoa que tem muita fé, creio em Deus”, diz Diogo, afirmando que gostaria de tê-la registrado antes, mas só conseguiu entrar em estúdio no fim de junho.





Samba gravado em forma de oração, Princípio, meio e fim, no registro de Diogo, teve uma participação fundamental. O produtor e arranjador paulista Lua Lafaiette (que começou a carreira tocando tamborim na escola Nenê de Vila Matilde e hoje trabalha com música clássica e trilhas para cinema) convocou 14 integrantes da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp) para gravar as cordas. Além dos músicos que acompanham Diogo, a canção teve coro registrado por cinco cantores do Inovasamba.





Filho de Diogo Nogueira, Davi, de 14 anos, também participou de Princípio, meio e fim, ao piano. “Meu filho é muito musical, quando o Lua conheceu o Davi, já quis colocá-lo para gravar. Tanto no início quanto no final da música, é ele quem está fazendo as notas no piano”, conta Diogo. “Além disso, o Luiz Carlos T. Reis, que gravou meu pai, é meu técnico de som. Ali ele estava gravando com a terceira geração da família. Tudo isto acontecendo fez as emoções irem aflorando.”





A gravação foi feita ao longo de uma tarde e uma noite. “A vibração com que o Lua Lafaiette regeu tudo isto, com muita espiritualidade, também ficou na música. No final, a grande maioria das pessoas que estavam no estúdio chorava. Acho que esta emoção ficou impressa na música. Queria que vários artistas gravassem a canção, cada um da forma que a percebe. Pois você, quando acorda ouvindo a mensagem que ela traz, já tem um dia diferente. Fortalece a alma e o espírito frente a tudo o que está acontecendo.”





Princípio, meio e fim não é um caso isolado no repertório de Diogo, que já gravou outras canções de cunho motivacional, como Clareou (Serginho Meriti e Rodrigo Leite) e Fé em Deus (Flavio Silva).





Pronto para voltar à cena, ele afirma que é graças às lives mensais que vem conseguindo manter a estrutura das pessoas que trabalham com ele durante a quarentena. “Foi o que segurou toda a equipe, tanto que não precisei demitir ninguém por conta da pandemia.”





Nos palcos, mas no formato drive in, ele retorna nesta semana. Na sexta (28), Diogo faz show no Allianz Park, em São Paulo. “É uma experiência nova, tenho amigos fazendo: Ivo Meirelles, Leandro Hassum, Mumuzinho. Fomos entendendo como funciona e vimos como pode ser interessante, sem nenhum problema. Mas é cada um no seu quadrado.”





DIOGO NOGUEIRA

Live neste domingo (23),

a partir das 12h, no YouTube

(Diogo Nogueira Oficial)