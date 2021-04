Documentário sobre Antonio Callado estreia na TV

O jornalista e escritor Antonio Callado (foto: CANAL BRASIL/DIVULGAÇÃO)

O Canal Brasil exibirá o documentário “Callado” nesta quarta-feira (21/4), às 20h. Dirigido por Emilia Silveira, o filme foi produzido em 2017, em comemoração ao centenário de nascimento de Antonio Callado (1917-1997).



Aborda a história de vida e as obras do escritor, jornalista e militante em defesa da democracia, que sempre buscou entender o Brasil e é autor dos livros “Quarup”, “Bar Don Juan” e “Reflexos do baile”. A biografia-ensaio é dividida em oito blocos temáticos, de acordo com os aspectos mais marcantes de sua trajetória.

Jornalista de ofício e escritor por vocação, Callado trabalhou em vários veículos de imprensa. Esteve em Londres durante a Segunda Guerra Mundial e no Vietnã, durante a guerra contra os EUA.



Com depoimentos de familiares e amigos, sobretudo o da viúva Ana Arruda, há relatos de episódios como as polêmicas do escritor durante o lançamento de “Bar Don Juan” e o porquê de o jornalista se decepcionar sempre que tentava compreender e escrever sobre o Brasil.