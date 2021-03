Confira as principais atrações das plataformas de streaming

Versão restaurada marca os 20 anos da estreia de 'Amor à flor da pele', de Wong-Kar-wai, no Festival de Cannes (foto: Jet Tone/reprodução )





Plataformas de streaming apostam em filmes para todos os gostos que possam ajudar a enfrentar estes tempos difíceis de confinamento social. Entre as novidades brasileiras está a recém-lançada comédia “Cabras da peste”, que lidera o Top 10 da Netflix. Outra boa opção é o documentário “Siron: Tempo sobre tela”, sobre o artista plástico Siron Franco, que chega amanhã à Belas Artes à La Carte.





Opções internacionais se destacam. A Mubi programou mostra com versões restauradas de filmes de Wong-Kar-wai. Em 2006, o cineasta de Hong Kong foi o primeiro chinês a levar para casa o prêmio de melhor diretor concedido pelo Festival de Cannes. Atração do Amazon Prime, o mexicano “Nuevo Orden”, vencedor do Festival de Veneza em 2020, critica o avanço da desigualdade social, o que resulta em revolta e violência.





Nada menos de 10 plataformas exibem a badalada versão do diretor Zack Snyder de “Liga da Justiça”, enquanto amantes de soul terão diversão certa com o documentário “Aretha Franklin: Amazing grace”, em cartaz na Globoplay. Esse filme levou anos para ganhar sua versão final. Outra atração da plataforma é o quarto longa da série “Small axe”, dirigido por Steve McQueen. Confira a seguir opções oferecidas pelos serviços de streaming neste mês.

Cena de 'Cinzas do passado redux' (foto: Imagem Filmes/reprodução)



WONG KAR-WAI

A plataforma Mubi disponibilizou sete filmes de Wong-Kar-wai, cineasta de Hong Kong. “Amor à flor da pele” (2000) ganhou versão restaurada em 4K que marca os 20 anos de sua estreia no Festival de Cannes, quando Tony Leung Chiu Wai levou o prêmio de melhor ator. Ele interpreta o senhor Chow, que se aproxima da vizinha, a senhora Chan (Maggie Cheung Man Yuk), ao suspeitar que sua esposa e o marido dela têm um caso. A partir de sexta-feira (26/3), o público poderá conferir “Cinzas do passado redux”, versão restaurada de “Chungking Express” (1994). Em 2 de abril, estará na Mubi a versão estendida de “The hand” (2004), com a participação de Wong no longa “Eros”, com obras de Michelangelo Antonioni e Steven Soderbergh. Outras atrações de abril são “Fallen angels” (1995), “2046” e “Happy together” (1997).





Naian González Norvind no filme de Michel Franco (foto: Amazon/divulgação)



“NUEVO ORDEN”

Dirigido por Michel Franco, “Nuevo orden” levou o Grande Prêmio do Júri no último Festival de Veneza. O filme do diretor mexicano não mede palavras e imagens para mostrar uma sociedade em convulsão social. Na Cidade do México, a festa de casamento de Marian (Naian González Norvind), reunindo endinheirados em uma mansão, é interrompida por pessoas revoltadas com a disparidade econômica e social. Elas não temem usar a violência para reagir contra tamanha desigualdade. Franco diz que se trata de uma visão distópica, mas bem próxima da realidade do México e de outras partes do mundo. “O filme é um aviso: se não houver resposta para a desigualdade de maneira cívica, e se todas as vozes dissonantes forem silenciadas, o caos vai acontecer”, escreveu ele no texto de divulgação de seu longa. Disponível no Amazon Prime Vídeo.





Filme de Steve McQueen aborda revolta em Londres (foto: BBC One/reprodução )



“SMALL AXE”

Dirigido por Steve McQueen, o quarto filme da série “Small Axe” tem como personagem principal o escritor Alex Wheatle, que passou um tempo na prisão depois da revolta de Brixton. Ocorrido em 1981, esse confronto envolveu a polícia e moradores do bairro do Sul de Londres, majoritariamente da comunidade afro-caribenha. Disponível na Globoplay.





Edmilson Filho e Matheus Nachtergaele em cena de 'Cabras da peste' (foto: Netflix/divulgação)



“CABRAS DA PESTE”

A comédia dirigida por Vitor Brandt é protagonizada por Edmilson Filho e Matheus Nachtergaele, dupla de policiais atrapalhados que recebe a missão de resgatar a cabra Celestina. Disponível na Netflix.





Versão do diretor para 'Liga da Justiça' tem quatro horas de duração (foto: Warner Bros./reprodução)



“LIGA DA JUSTIÇA DE ZACK SNYDER”

O público pediu, a Warner atendeu. O diretor Zack Snyder, que se afastou da finalização do filme em 2017 por conta de divergências com o estúdio e da morte da filha, lança a sua versão de “Liga da Justiça”, que ganhou novos efeitos visuais e sequência final diferente. Disponível para aluguel na Apple TV, Claro, Google Play, Looke, Microsoft, Playstation, Sky, Uol Play,Vivo e WatchBr.





Max Schereck no clássico 'Nosferatu' (foto: Prana-Film/reprodução)



EXPRESSIONISMO ALEMÃO

A plataforma Petra Belas Artes à la Carte promove mostra de filmes do expressionismo alemão. Estão em cartaz clássicos da década de 1920: “Nosferatu” e “A última gargalhada”, de F. W. Murnau; “A caixa de Pandora”, de Georg Wilhelm Pabst; “Metrópolis”, “A morte cansada” e “M, o vampiro de Düsseldorf”, de Fritz Lang; e “O gabinete do Dr. Caligari” e “As mãos de Orlac”, de Robert Wiene.





Aretha Franklin canta em Los Angeles, em cena do documentário (foto: Telecine/reprodução )



Filme dirigido por Alan Elliott. As imagens registradas pelo cineasta Sydney Pollack durante a gravação do álbum ao vivo “Amazing grace” por Aretha Franklin, na Igreja Batista Missionária New Temple, em Los Angeles, em janeiro de 1972, só foram liberadas recentemente, e o documentário ganhou sua forma final. Disponível no Telecine.





Georges Du Fresne é Ludovic no premiado longa 'Minha vida em cor-de-rosa' (foto: Sony/divulgação )



“MINHA VIDA EM COR-DE-ROSA”

O longa dirigido por Alain Berliner venceu o Globo de Ouro de filme em língua estrangeira, em 1998. Conta a história de Ludovic (Georges Du Fresne), visto pela família e pela sociedade como menino, mas que se identifica como menina. Disponível na plataforma Supo Mugam Plus.





O artista plástico Siron Franco em seu ateliê (foto: Pandora/reprodução)



“SIRON: TEMPO SOBRE TELA”

A partir de sexta-feira (26/3), a plataforma Belas Artes à La Carte exibe o documentário “Siron: Tempo sobre tela”, dirigido por André Guerreiro Lopes e Rodrigo Campos, sobre a trajetória do goiano Siron Franco, um dos pintores mais importantes do Brasil. Há imagens do artista registradas nas duas últimas décadas, além de filmagens do acervo dele. A plataforma promete outra boa opção: nesta quinta-feira (25/3), estará disponível um longa com verdadeiro time de astros e estrelas da França: “Os homens que eu amei” (1980). Dirigido por Claude Berri, o elenco reúne Gérard Depardieu, Catherine Deneuve, Jean-Louis Trintignant, Alain Souchon e Serge Gainsbourg.



Animação é dirigida por Lorenzo Mattotti (foto: Varilux/divulgação)



PINGPLAY

Nova plataforma de aluguel de filmes, a Pingplay promete 100% de acessibilidade para pessoas com deficiências visual e auditiva. Todos os títulos têm audiodescrição, legendas descritivas e libras. Até domingo (28/3), três filmes terão preço promocional de R$ 2,90 (cada): “Aquarius”, de Kleber Mendonça Filho; “A famosa invasão dos ursos na Sicília”, animação dirigida por Lorenzo Mattotti; e “O oficial e o espião”, de Roman Polanski.