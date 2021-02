Uai, Indica Essa: 5 streamings alternativos que você deveria conhecer

O mercado de streaming de filmes e séries é um dos que mais cresce na internet e novos serviços surgem a cada ano. Os mais populares, como Netflix, Globoplay e Amazon Prime, concentram a maior parte da audiência. Porém, há outros serviços menos conhecidos e com catálogos bem interessantes. O “Uai, Indica Essa” desta semana traz 5 streamings alternativos para você conhecer.





MUBI

O MUBI é um streaming especializado em filmes menos “comerciais” e mais “autorais”. A proposta do serviço é de apresentar obras do cinema, mas também promover discussões. Tanto que o MUBI se apresenta como “a maior comunidade de cinéfilos do mundo”.





PREÇO: R$ 27,90 por mês. Estudantes possuem um plano mais barato, por R$ 16,90 por mês.

INDICAÇÃO: O Planeta Fantástico

Os “Oms” são criaturas humanas, escravizadas no planeta Ygam: são os brinquedos dos habitantes nativos azuis gigantes “Draags”. Mantido como um animal de estimação desde a infância, o “humano” Terr escapa de seu gigantesco sequestrador e começa a organizar uma revolta junto com seus colegas Oms.

A animação e é uma das mais marcantes do cinema cult francês e provoca diversas reflexões sobre temas como genocídio e colonialismo.





PLUTO TV





PREÇO: Gratuito

INDICAÇÃO: As tartarugas ninjas

Após entrarem em contato com uma substância radioativa misteriosa, quatro tartarugas nos esgotos de Nova York se transformam em humanóides inteligentes que adoram pizza, e são orientados na arte do combate ninja pelo sábio rato Splinter. Quando o malvado Demolidor tenta dominar o mundo, as tartarugas tentam detê-lo.





O filme é um clássico pop dos anos 1990 e vale a pena ser revisitado.





LOOKE

O Looke mescla assinatura e aluguel de filmes. O cliente pode optar pelo plano mensal do serviço, o VideoClube, e ter acesso a um determinado catálogo de filmes e séries, mas a plataforma também disponibiliza vários conteúdos para aluguel, independente de assinatura. O catálogo para aluguel inclui filmes recém-estreados nas telas de cinema, como “Mulher Maravilha 1984”





PREÇO: Preços variam entre R$ 7,90 e R$ 16,90. Há também filmes para aluguel.

INDICAÇÃO: Parasita

Toda a família de Ki-taek está desempregada, vivendo num porão sujo e apertado. Uma obra do acaso faz com que o filho adolescente da família comece a dar aulas de inglês à garota de uma família rica. Fascinados com a vida luxuosa destas pessoas, pai, mãe, filho e filha bolam um plano para se infiltrarem também na família burguesa, um a um.

Parasita foi o maior ganhador do Oscar 2020, vencendo as categorias de Melhor Direção, Melhor Roteiro, Melhor Filme Internacional e Melhor Filme, sendo o primeiro filme feito em idioma diferente do inglês a vencer a categoria. Só essas premiações já é motivo suficiente pra conhecer o filme.





NETMOVIES

O NetMovies possui o slogan “filmes e séries à vontade". A proposta do serviço, que pertence ao Looke, é disponibilizar o seu acervo de forma gratuita e prática. Tanto é que parte do seu catálogo está disponível para ser assistido pelo Youtube.





PREÇO: Gratuito

INDICAÇÃO: Robocop, o policial do futuro (1987)

Em uma Detroit violenta e quase apocalíptica, a corporação Omni Consumer Products ganha um contrato do governo municipal para privatizar a força policial. Para testar seus ciborgues combatentes do crime, um policial é transformado num misto de máquina e homem a serviço da justiça. Agora ele tem que enfrentar uma gangue disposta a dominar a cidade, sob a custódia legal de um poderoso executivo.





O filme, que mistura ação e ficção científica, foi uma das obras cinematográficas mais relevantes dos anos 80, recebendo um remake em 2014.





AFROFLIX

O Afroflix é uma plataforma colaborativa que reúne filmes, séries, programas diversos e clipes produzidos por pessoas negras. A condição para uma obra fazer parte do catálogo do streaming é ter ao menos uma área de atuação técnica/artística assinada por uma pessoa negra.

A plataforma está há alguns meses sem atualizações no catálogo, mas o acervo continua disponível.





PREÇO: Gratuito

INDICAÇÃO: Batalhas

Em maio de 2015 o Teatro Municipal do Rio de Janeiro recebeu, pela primeira vez em toda a sua história, o espetáculo Na Batalha que narra a história do funk por meio da dança contemporânea nascida nas favelas cariocas, o passinho. Naquele dia o Rio experimentou uma manhã mais democrática.





Esse filme é uma produção original Afroflix. Não deixe de conferir.